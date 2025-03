U Mojkovcu oduzete tri puške i municija

Podgorica, (MINA) – Službenici policije oduzeli su od D.M. (52) iz Mojkovca tri lovačke puške i 95 komada municije, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici policije, po naredbi suda, pretresli stan koji koristi D.M.

“Tom prilikom su oduzeli tri lovačke puške, 95 komada municije i oružne listove”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su policijski službenici ustanovili da je jedna od lovačkih pušaka pronađenih kod D.M. u vlasništvu operativno interesantne osobe B.S.

“Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o oružju, vatreno oružje je privremeno oduzeto, a protiv D.M. će biti podnijeta prekršajna prijava”, kazali su iz policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS