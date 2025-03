U marini Portonovi gori luksuzna jahta

Podgorica, (MINA) – U marini rizorta Portonovi u Herceg Novom oko 18 sati izbio je požar.

Kako saznaje Televizija Vijesti, gori jedna od luksuznih jahti usidrenih u toj marini.

Iz Službe zaštite i spašavanja Herceg Novi kazali su da su ekipe na terenu i da će više informacija dati nakon intervencije.

