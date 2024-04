U maju počinje rekontrukcija Doma starih u Risnu

Podgorica, (MINA) – Ministar energetike i rudarstva Saša Mujović i izvršni direktor kompanije RAMEL Marinko Radulović potpisali su danas ugovor o adaptaciji Doma starih u Risnu, a vrijednost radova je preko 6,5 miliona EUR.

Iz Ministarstva energetike i rudarstva je saopšteno da je planirani početak radova maj ove godine, a rok završetka 547 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

“Projektom je planirano i rušenje postojećeg montažnog objekta izgrađenog 1973. godine i izgradnja novog, ukupne bruto površine 3,4 hiljade metara kvadatnih, za smještaj ukupno 52 korisnika”, navodi se u saopštenju.

Mujović je kazao da projekat nije poklon Domu starih u Risnu, jer su njegovi korisnici, svojim životima i davanjem Crnoj Gori, to zavrijedili i zaradili.

“Ovo je način da im se kao društvo odužimo i pokažemo inkluzivan odnos prema onima koji su to zaslužili, ugrađujući svoj životni i radni vijek u razvoj Crne Gore”, rekao je Mujović.

On je istakao i da je ovo jasna poruka da 44. Vlada posebno vodi računa o socijalno ugroženim, starim i nemoćnim osobama, kojima je potrebna pažnja i pomoć.

Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić kazala je da joj je posebno čast i zadovoljstvo što je danas potpisan ugovor koji za resor kojim rukovodi ima veliki značaj.

„Ovo je projekat o kojem se priča dugo godina, čak od 2016., a ipak je došao dan kad je potpisan ugovor i njegova realizacija će krenuti u maju“, kazala je Nišić.

Ona je dodala da izgradnja takvog objekta šalje pozitivnu poruku da Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Vlada brinu o starijima na način kako su obećali, odnosno da će im obezbijediti dostojanstveno starenje u punom smislu te riječi.

„Naši stariji sugrađani koji se odluče za takav vid smještaja moći će da imaju sve benefite koje bi imali i u svojoj porodici”, navela je Nišić.

Ona je poručila da će Ministarstvo rada i socijalnog staranja predano raditi na cijelom sistemu deinstitucionalizacije, stvaranju malih kućnih zajednica i pomoći u kući.

“Kako bismo na kraju naše tradicionalno i lijepo crnogorsko društvo uveli u jedan evropski sistem gdje će oni koji zaista budu željeli moći da prime punu njegu i u svojim domovima, a stariji koji se odluče za institucionalni smještaj, da u njima imaju najadekvatnije i najbolje uslove”, istakla je Nišić.

Direktor Doma starih Srđan Dragomanović kazao je da očekuje da će za 18 mjeseci, kad je predviđen zvršetak radova, imati objekat koji je reprezentativan na nivou Crne Gore i Evropske unije (EU).

“Dom starih „Grabovac“ u Risnu postoji 77 godina i ona medicinska, zdravstvena njega i prihosocijalna podrška po kojoj smo čuveni u regionu, izgradnjom jednog ovakvog objekta će doći do punog izražaja iz razloga što ćemo sigurno biti jedan od najreprezentativnijih domova starih u regionu i Evropi” istakao je Dragomanović.

Iz Ministarstva energetike i rudarstva su pojasnili da se projekat finansira iz kredita Njemačke razvojne banke (KfW) u iznosu od 45 miliona EUR i grant Evropske unije od 4,7 miliona EUR.

Kako se navodi, Vlada je obezbijedila deset miliona EUR kako bi pojačala obuhvat korisnika i povećala kvalitet projekta.

U saopštenju se ističe da je cilj projekta poboljšanje energetske efikasnosti u odabranim administrativnim zgradama, obrazovnim i socijalnim ustanovama, za koje se troškovi za energiju i vodu pokrivaju iz budžeta Crne Gore, kao i ispunjavanje obaveza propisanih Zakonom o efikasnom korišćenju energije, a koje su proizašle iz EU direktiva.

“Smatra se da će postizanje cilja projekta doprinijeti smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte i postizanju planiranog nacionalno određenog doprinosa (INDC/ PNOD), rekli su iz Ministarstva.

Oni su dodali da se očekuje i pozitivan uticaj na upošljavanje domaćih građevinskih i konsultantskih firmi, što treba da doprinese održavanju kontinuiteta njihovih prihoda, kao i očuvanju postojećih i stvaranju novih radnih mjesta.

Za implementaciju projekta zaduženo je Ministarstvo energetire i rudarstva, u saradnji sa ministarstvima prosvjete, finansija i rada i socijalnog staranja i Upravom za državnu imovinu.

