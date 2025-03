U Kotoru, Tivtu, Baru i Ulcinju uhapšeno 15 vozača

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su u Kotoru, Tivtu, Baru i Ulcinju, 15 vozača i izdali 371 prekršajni nalog, zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Iz Uprave policije je saopšteno da su službenici saobraćajne policije, od srijede do juče, u tim gradovima sproveli više akcija usmjerenih na kontrolu učesnika u saobraćaju.

Navodi se da je kotorska policija kontrolisala 102 vozača, izdala 76 prekršajnih naloga i podnijela 12 prekršajnih prijava.

“Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 1,41 promila, uhapšen je M.M. (38) iz Bijelog Polja”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je M.M. kažnjen novčanom kaznom od 420 EUR.

Policijski službenici uhapsili su i A.V. (29) iz Kotora, koji je vozio pod dejstvom kokaina i marihuane.

“Njemu je sudija za prekršaje izrekao kaznu zatvora u trajanju od 15 dana”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je, zbog nedozvoljenog preticanja na magistralnom putu Tivat–Kotor, u tunelu Vrmac, uhapšen i turski državljanin K.O.E.

“Njemu je sudija za prekršaje izrekao novčanu kaznu u iznosu od 420 EUR”, kazali su iz policije.

Kako se navodi u saopštenju, u okviru akcija „Brzina“ i „Tahograf“, izdato je 58 prekršajnih naloga i podnijeto šest prekršajnih prijava.

Tivtska policije je, kako je saopšteno, u okviru akcija „Neka zvoni – život je važniji“, „Brzina“ i „Pojas“, kao i po osnovu drugih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, izdala 54 prekršajna naloga i podnijela pet prekršajnih prijava.

U saopštenju Uprave policije navodi se da su pripadnici policije u Baru izveli lokalnu akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju i dvije nacionalne akcije – „Neka zvoni – život je važniji“ i „Brzina“.

“U okviru kojih su izdali 111 prekršajnih naloga, podnijeli 14 prekršajnih prijava i uhapsili šest vozača – dva zbog vožnje pod dejstvom droga, dva zbog vožnje pod dejstvom alkohola i dva zbog vožnje brzinom većom od 50 kilometara na sat (km/h) od maksimalno dozvoljene brzine u naseljenom mjestu”, navodi se u saopštenju.

Službenici ulcinjske policije su, u okviru akcije „Psihoaktivne supstance“, uhapsili šest vozača, među kojima dvije operativno interesantne osobe.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, uhapšene su operativno interesantne osobe A.D. (26) i G.S. (36), a njima je sudija za prekršaje izrekao kazna zatvora od po 30 dana.

“Izdata su 72 prekršajna naloga i podnijeto osam prekršajnih prijava, od čega dvije prekršajne prijave protiv vozača koji su zatečeni da voze za vrijeme trajanja mjere zabrane upravljanja vozilom”, navodi se u saopštenju.

