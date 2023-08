U Kolašinu uhapšen osumnjičeni za nedozvoljene polne radnje

Podgorica, (MINA) – Kolašinska policija uhapsila je M.B. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljene polne radnje.

Iz Uprave policije su kazali da im je u srijedu oštećena osoba prijavila da ju je prethodnog dana u predvečernjim satima, dok je boravila u jednom hotelu u tom gradu, jedna osoba neprikladno dodiriva u predjelu intimnih djelova tijela.

“U službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Kolašin doveden je M.B. od kojeg su prikupljena obavještenja, pa je nakon konsultacije sa nadležnim tužiocem M.B. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljene polne radnje”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, nakon privoda postupajući tužilac je za uhapšenog donio rješenje o zadržavanju u trajanju do 72 sata.

