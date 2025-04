U KCCG uvedena nova hirurška metoda u liječenju glaukoma

Podgorica, (MINA) – Oftalmolozi Klinike za očne bolesti Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) uveli su novu hiruršku metodu u liječenju glaukoma koja se, kako je saopšteno iz te zdravstvene ustanove, vrši ugradnjom drenažnog implanta-Ahmedove valvule.

Iz KCCG su kazali da je ta metoda uvedena prvi put u hiruršku praksu u Crnoj Gori.

Kako su naveli, doktorice te zdravstvene ustanove su, uz pomoć gostujuće konsultantkinje iz referentnog Centra za glaukom Kliničkog bolničkog centra Sestre milorsdnice iz Zagreba Katie Novak-Laus, u prethodna tri dana tu hiruršku proceduru uspješno izvele kod devet pacijenata.

“Ističemo da je prvu izvela uvažena profesorka Novak-Laus dok su, uz njenu podršku, ostalih osam samostalno izvele doktorke KCCG-a”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su operacije, koje su izvedene u lokalno-potenciranoj anesteziji, kao i rani postoperativni tok kod svih pacijenata protekli uredno i bez komplikacija.

„U edukaciji i primjeni ove hirurške procedure učestvovale su oftalmološkinje Biljana Stijović, Jelena Radojičić, Biljana Milojko, Danijela Đurović Raonić, Jelena Radović i Maja Đurović“, kazali su iz KCCG.

Kako su naveli, anesteziju su vodili Veselin Petrić, Maja Rabrenović i Natalija Trninić, anestetičarka je bila Vinka Marić, dok su instrumentari bili Danijela Simonović i Hariz Jevrić.

“Napominjemo da su do sada, u posebnim slučajevima neregulisanih glaukoma posebnih oblika glaukoma, nakon operacija na oku, svih tipova neovaskularnih i traumatskih, postinflamatornih, za ovaj vid hirurgije pacijenti upućivani na liječenje u referentne centre van Crne Gore”, istakli su iz KCCG.

Oni su kazali da će se od danas te operacije izvoditi u KCCG-u i uvesti u redovnu kliničku praksu.

„Što će našu oftalmologiju uvrstiti u sami vrh i sveobuhvatnost rješavanja ovakvih slučajeva, uz naglasak na znatno manja finansijska ulaganja crnogorskog zdravstvenog sistema za istu procedure”, dodaje se u saopštenju.

Iz KCCG su naglasili da će crnogorski osiguranici od danas tu proceduru dobijati u svom gradu i državi, dok su je do sada ostvarivali u privatnim zdravstvenim ustanovama u okruženju, zato što se ta hirurška tehnika uglavnom ne sprovodi u javnom zdravstvu.

„KCCG je na ovaj način našim osiguranicima obezbijedio, ne samo dostupnost najsavremenijeg liječenja, već i veći komfor”, kaže se u saopštenju.

Iz KCCG su podsjetili da je glaukom jedan od vodećih uzroka sljepila koji nastaje zbog povećanog stvaranja očne vodice ili poremećaja u njenom oticanju iz oka.

