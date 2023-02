U KCCG prvi put izvedena intravaskularna litotripsija

Podgorica, (MINA) – Stručni tim Kliničkog centra (KCCG) izveo je prvi put u Crnoj Gori intravaskularnu litotripsiju (ILV) kod dva pacijenta, saopštili su iz te zdravstvene ustanove, navodeći da je u pitanju nova metoda liječenja kompleksnih kardioloških pacijenata.

Kako su kazali iz KCCG, novu metodu izveo je tim na čelu sa interventnim kardiologom Sinišom Dragnićem, uz podršku Vladana Vukčevića iz Kliničkog centra Srbije.

„U pitanju je nova metoda u liječenju kardioloških, veoma kompleksnih pacijenata, sa kalcifikovanim krvnim sudovima koji se ni na jedan drugi način ne mogu riješiti, koja se u Evropskoj uniji primjenjuje od 2019. godine“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je ta metoda za rutinsku upotrebu u Sjedinjenim Američkim Državama uvedena 2021. godine.

Vukčević je kazao da je introvaskularna litotripsija metoda kojom se omogućava adekvatno stavljanje stenta u koronarne (srčane) arterije i širenja suženja u koronarnim arterijama koje u svom zidu imaju kalcifikate, praktično okamenjene plakove.

Kalcifikacije, kako su pojasnili iz KCCG, predstavljaju veliki problem kod izvođenja interventnih procedura jer onemogućavaju prolaz žice i balona, kao i plasiranje stenta, pa su inžinjeri tragali za što adekvatnijim metodama uklanjanja tih kalcifikovanih naslaga u krvnom sudu.

Vukčević je rekao da je ta metoda jako slična metodi razbijanja kamena u bubregu.

„Zahvaljujući tehnološkom napretku inžinjeri su uspjeli da te emitere ultrazvučnih talasa, koji emituju udare ultrazvučnog talasa koji praktično lome kamenac u zidu krvnog suda, smjeste u taj mali balon koji mi plasiramo u lumen krvnog suda“, kazao je Vukčević.

On je naveo da se na taj način, razbijanjem okamenjenog segmenta krvnog suda, omogućava adekvatno širenje stenta i dobijanje dobrog lumena.

„Na taj način se sprječavaju komplikacije tokom procedura ugradnje stenta u koronarne arterije“, kazao je Vukčević.

Kako je istakao, metoda se, iako relativno nova, već primjenjuje u KCCG.

„Metoda je relativno nova. Odobrena je za upotrebu u EU 2019. godine, FDA dozvolu američkog zakona da bude u rutinskoj upotrebi je dobila 2021. godine, a sada su počele da rade i kolege iz KCCG“, rekao je Vukčević.

Dragnić je kazao da su prvi put u Crnoj Gori, u cilju liječenja pacijenata sa kompleksnom anatomijom, prije svega kalcifikovanim krvnim sudovima, koji se ni na jedan drugi način ne mogu riješiti, uz podršku Vukčevića, uspješno kod dva pacijenta uradili litotripsiju.

On je naveo da su do sada koristili rotoablatore.

„A danas smo, kao još jednu dodatnu metodu, upravo kod jednog pacijenta primijenili obje metode da bi mogli na adekvatan način da postavimo i implantiramo stent“, rekao je Dragnić.

On je istakao da je to još jedan korak u unapređenju rada interventne kardiologije u Crnoj Gori.

„Ovo je još jedan u nizu koraka u unapređenju rada interventne kardiologije u Crnoj Gori i iskreno se radujem budućim susretima i saradnjom sa Vukčevićem“, rekao je Dragnić.

