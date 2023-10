U Izraelu nema poginulih i povrijeđenih crnogorskih državljana

Podgorica, (MINA) – U napadima u Izraelu nema stradalih, niti povrijeđenih crnogorskih državljana, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP).

MVP-u se, kako su kazali, do jutros javilo 50 državljana, od čega je 37, za sada, izrazilo želju da se vrati u Crnu Goru.

“Kako bismo u uslovima narušene bezbjednosti u Izraelu, uspješno realizovali evakuaciju naših državljana, važno je da nam što prije dostave precizne lične podatke i mjesto gdje se nalaze, putem kontakat mejla MVP-a arhiva.konzularno@mfa.gov.me i telefona +382 20 416 382”, navodi se u saopštenju.

Državljani zainteresovani za evakuaciju se mogu javiti i konzulatu u Tel Avivu na broj telefona + 972-9-8987781.

Iz MVP su kazali da prate situaciju i da su u stalnoj komunikaciji sa Konzulatom u Tel Avivu na čelu sa počasnim konzulom Nimrodom Rinotom i Ambasadom Srbije u Izraelu, shodno bilateralnom sporazumu o uzajamnom zastupanju i pružanju konzularnih zaštite i usluga u trećim zemljama.

