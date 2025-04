U Istražnom zatvoru 174 pritvorenika štrajkuju glađu

Podgorica, (MINA) – U Istražnom zatvoru 174 pritvorene osobe štrajkuju glađu, saopštili su iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), navodeći da se kontinuirano prati zdravstveno stanje pritvorenika.

Iz UIKS-a su kazali da je, prema posljednjim izvještajima ljekara, trenutno zdravstveno stanje pritvorenika stabilno.

Kako su naveli, danas je Istražni zatvor posjetio generalni direktor Direktorata za krivične sankcije i nadzor u Ministarstvu pravde, Stevan Brajušković, zajedno sa direktorom UIKS-a Darkom Vukčevićem.

“Pritvorenicima je omogućeno da se neposredno, kroz usmenu komunikaciju, obrate predstavniku Ministarstva pravde, a u odnosu na ono što može biti nadležnost ovog resora”, navodi se u saopštenju.

Posjeta je, kako su kazali iz UIKS-a, realizovana uz prethodno pribavljeno odobrenje predsjednika Višeg suda.

Iz UIKS-a su poručili da će nastaviti da preduzimaju sve neophodne mjere u cilju zaštite zdravlja pritvorenika i očuvanja reda i bezbjednosti u Upravi.

