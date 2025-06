U Danilovgradu pronađeno preko 12 kilograma eksploziva

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su D.S. (51), od kojeg je u dvije aktivnosti oduzeta veća količina eksploziva, municije i vojne opreme, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je D.S, koji je rođen u Bosni i Hercegovini, a ima prebivalište u mjestu Ćurilac u Danilovgradu, uhapšen u nastavku ciljanih, sinhronizovanih i koordiniranih aktivnosti službenika policije i Obavještajno-bezbjednosnog direktorata Ministarstva odbrane.

Iz policije su rekli da su kod D.S. u subotu u Nikšiću pronašli startni pištolj i 38 vojnih znački.

„Danilovgradska policija je, zajedno sa službenicima Odjeljenja bezbjednosti Podgorica i u saradnji sa Obavještajno-bezbjednosnim direktoratom Ministarstva odbrane, pretresla stan i druge prostorije koje D.S. koristi u mjestu Ćurilac“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je tu pronađeno i oduzeto 12,2 kilograma eksploziva, 33 komada municije različite vrste i kalibra, optika za noćno osmatranje, više pribora za čišćenje, dvije radio stanice, signalni pištolj i dio od revolvera.

„Policija je kod D.S. pronašla i oduzela ambleme sa grbovima i natpisima, legitimacije sa fotografijama i različitim imenima, više različitih dugmadi i kopči sa grbovima i natpisima, pečat sa natpisom, gas masku, više epoleta, kao i metalni boks“, rekli su iz policije.

Oni su kazali da je D.S. uhapšen po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

„Službenici Uprave policije kroz međuagencijsku saradnju podižu ukupni nivo kolektivne bezbjednosti u nacionalnim okvirima i suzbijaju djelovanje svih negativnih refleksija koje se manifestuju na nacionalnom i međunarodnom nivou“, kaže se u saopštenju.

