U Danilovgradu, Plavu i Andrijevici obilježen Dan Evrope

Podgorica, (MINA) – U Danilovgradu, Plavu i Andrijevici danas je brojnim aktivnosti i ekološkim akcijama obilježen Dan Evrope.

Iz Evropske kuće su kazali da su građani svih generacija, kroz uređenje javnih površina, ekološke akcije i proljećni sajam, potvrdili da se evropske vrijednosti žive i razvijaju na lokalnom nivou.

Navodi se da je u Danilovgradu održan „Proljećni sajam“, a posjetioci su imali priliku da obiđu štandove ambasada Grčke i Rumunije, uživaju u radovima djece Javne predškolske ustanove “Irena Radović”, NVO “ Rastimo zajdeno” i Turističke organizacije Danilovgrad.

Zamjenik šefa Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, Rikardo Seri, kazao je, otvarajući sajam, da je srećan što je u Danilovgradu, jednoj od prvih opština u kojoj obilježavaju Dan Evrope, a koji će se slaviti tokom cijelog mjeseca širom Crne Gore.

„Jer se i evropske integracije ne dešavaju samo u Briselu i Podgorici, već u svakoj opštini, sa svakim građaninom i kroz svaki korak koji zajedno preduzimamo. Ovo je vrijeme za jedinstvo, odlučnost i napredak, jer budućnost Crne Gore je evropska“, poručio je Seri.

Potpredsjednik Opštine Danilovgrad, Bojan Pavićević, istako je da je obilježavanje Dana Evrope samo jedan od pokazatelja da je taj grad posvećen neprolaznim vrijednostima EU.

U Plavu je Dan Evrope obilježen velikom ekološkom akcijom čišćenja javnih površina, Plavskog jezera i izletišta Vardište.

Predsjednik Opštine Plav Nihad Canović, sastao se sa ambasadorkom Slovenije u Crnoj Gori Bernardom Gradišnik, koja je sa savjetnicom, u ime diplomatskog kora i Delegacije EU, učestvovala u akciji čišćenja.

Gradišnik je kazala da Dan Evrope označava početak mira i jedinstva u Evropi.

„To nikada nije bila samo proslava istorijske Šumanove deklaracije, usvojene prije 75 godina – ona je živi podsjetnik šta naša društva mogu da budu ako izaberemo saradnju umjesto sukoba. Dokazuje da kroz dijalog, solidarnost i međusobnu podršku možemo zajedno graditi jaču budućnost”, poručila je Gradišnik.

Građani Andrijevice su Dan Evrope obilježili akcijama uljepšavanja gradskog trga, sadnjom čempresa i cvijeća, čišćenjem ulica i šetnjom do lokaliteta Knjaževac.

Saša Malovarić iz Opštine Andrijevica istakao je da proslavom Dana Evrope ta lokalna samouprava želi da naglasi važnost očuvanja životne sredine, promovisanje evropskih vrijednosti i uključivanje lokalne zajednice.

Programski menadžer Delegacije EU, Orlando Fusko, podsjetio je da je EU već prisutna uz građane Crne Gore kroz infrastrukturu, obrazovanje, zdravstvo, energetsku tranziciju i digitalizaciju.

“Kroz fondove, programe i partnerstvo EU, već radimo zajedno sa vama – na putevima, školama, bolnicama, zelenoj energiji, digitalizaciji i podršci za mlade i preduzeća. Angažujemo stručnjake koji pomažu i Vladi i lokalnim samoupravama u sprovođenju reformi”, kazao je Fusko.

U sve tri opštine otvorena je i “EU i tačka” – mjesto informisanja građana o Evropskoj uniji u lokalnoj zajednici, koja je dio projekta „Opštine za EU“.

Delegacija EU u Crnoj Gori i Ministarstvo evropskih poslova, uz podršku EU projekata Evropska kuća, EU4ME i Opštine za EU, obilježavaju Mjesec Evrope širom zemlje, od 3. do 30. maja.

Cilj ovogodišnje proslave je, kako je saopšteno, da se evropske vrijednosti približe građanima kroz umjetnost, kulturu, edukaciju, igru i konkretne akcije u svakom dijelu Crne Gore.

