U Crnoj Gori živi više od 617 hiljada stanovnika

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je sredinom prošle godine bilo 617.213 stanovnika, što je skoro dvije hiljade manje u odnosu na 2021. godinu, pokazuju podaci Monstata.

Prema dokumentima o procjeni stanovništva i osnovnim demografskim pokazateljima, u Crnoj Gori je sredinom 2021. godine bilo 619.211 stanovnika, a 2020. godine 621.306.

Sredinom prošle godine, prema procjenama Monstata, broj djece do 17 godina iznosio je 132.606 ili 21,5 odsto od ukupnog broja stanovnika.

Radno sposobnih osoba, od 15 do 64 godine, je 406.741, dok je 99.951 stanovnik starosti 65 i više godina.

“U Crnoj Gori na osnovu prirodnog priraštaja na hiljadu stanovnika, broj stanovnika se smanjio za 0,1”, istakli su iz Monstata.

Navode da je na hiljadu stanovnika u prošloj godini sklopljeno 5,3 brakova, dok je stopa divorcijaliteta, odnosno razvoda, 1,1.

Stopa migracija u Crnoj Gori iznosi 11,3, što znači da je na hiljadu stanovnika 11 osoba promijenilo mjesto prebivališta u okviru granica države.

Podaci Monstata pokazuju da je očekivano trajanje života u Crnoj Gori 76,2 godina.

