U Crnoj Gori sjutra dan žalosti zbog tragedije u Kočanima

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori sjutra će biti Dan žalosti povodom tragedije koja se dogodila u Sjevernoj Makedoniji, saopštio je premijer Milojko Spajić.

U požaru koji je sinoć izbio u diskoteci u gradu Kočani, na istoku Sjeverne Makedonije, poginula je 51 osoba, a više od 100 je povrijeđeno.

Spajić je kazao da je sa velikom tugom primio vijest o tragičnom događaju.

“Vlada Crne Gore stoji na raspolaganju da u ovom teškom trenutku na sve potrebne načine stane uz prijateljski narod Sjeverne Makedonije i ovim putem obavještavamo javnost da će ponedjeljak, 17. mart, biti Dan žalosti u Crnoj Gori”, naveo je Spajić na mreži X.

On je, u ime Vlade, porodicama stradalih izrazio duboko saučešće, a povrijeđenima poželio brz oporavak.

“Naše misli i molitve su sa Sjevernom Makedonijom”, rekao je Spajić.

