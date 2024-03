U Crnoj Gori podrška NATO-u pala za 12 odsto

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je za 12 odsto porastao broj građana koji bi napustili NATO savez, pokazao je izvještaj Alijanse za prošlu godinu, prenosi Pobjeda.

Za izlazak Crne Gore iz NATO-a glasalo bi 44 odsto crnogorskih građana, dok bi za ostanak države u tom savezu glasalo 46 odsto.

U poređenju sa prethodnim izvještajem, broj onih koji bi napustili NATO porastao je za 12 odsto, dok je broj podržavalaca za opao dva odsto.

Da NATO smanjuje mogućnost da će strana nacija napasti Crnu Goru, smatra 46 odsto ispitanika u državi, dok 33 odsto smatra da to nije slučaj.

Prema posljednjem izvještaju, Crna Gora je u prošloj godini izdvojila za odbranu 106 miliona EUR, što je 24 miliona više nego godinu prije.

Izvještaj je pokazao da Crna Gora za odbranu troši 128 dolara po glavi stanovnika.

Podaci iz izvještaja pokazuju da bi većina građana članica Alijanse glasalo da njihova država ostane članica NATO-a na referendumu (66 odsto), što je pad u odnosu na isti period prethodne godine, kada je ostanak u savezu podržavalo 70 odsto građana.

Predstavljajući izvještaj, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da je svijet postao opasniji, ali da je NATO ojačao.

“Podaci su jasni: javna podrška NATO-u je izuzetno jaka – sa obje strane Atlantika. Da se glasanje održi danas, ogromna većina građana širom savezničkih zdržava glasala bi za NATO”, rekao je Stoltenberg.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS