U Crnoj Gori aktivan veliki broj požara

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori aktivan je veliki broj požara, čiji je glavni uzrok ljudski faktor, saopštili su iz Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i apelovali na građane da budu odgovorni.

„Direktorat za zaštitu i spašavanje bilježi veliki broj požara na teritoriji Crne Gore, iako vremenski uslovi, bez suše i jakih vjetrova, ne ukazuju na prirodne uzroke“, navodi se u saopštenju Direktorata.

Iz Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a su rekli da to jasno pokazuje da je ljudski faktor glavni uzrok požara.

„Očekivana je hitna reakcija nadležnih institucija, ispitivanje svih okolnosti i sankcionisanje odgovornih“, kaže se u saopštenju.

Iz Direktorata su naveli da svako ko nepažnjom, nemarom ili svjesnim djelovanjem izazove požar mora da snosi posljedice, jer ugrožava živote, imovinu i prirodna dobra.

Oni su poručili građanima da paljenje sopstvenih imanja zbog „čišćenja” nije rješenje, kao i da budu odgovorni i svjesni da jedna varnica može izazvati velike posljedice.

Iz Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a su podsjetili građane da su obavezni da pozovu Službu zaštite i spašavanja da im pruži asistenciju ukoliko pale gorivi materijal prilikom čišćenja imanja, iako trenutno nije na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom.

„Ukoliko primijetite rizične situacije ili sumnjive aktivnosti, odmah ih prijavite nadležnim službama“, navodi se u saopštenju.

