U četvrtak preventivna kontrola očnog pritiska bez zakazivanja

Podgorica, (MINA) – Oftalmolozi Kliničkog centra (KCCG) organizovaće u četvrtak preventivnu kontrolu očnog pritiska bez uputa i zakazivanja, povodom Svjetske nedjelje borbe protiv glaukoma, najavili su iz te zdravstvene ustanove.

Iz KCCG su kazali da će kontrola očnog pritiska biti organizovana u četvrtak, od osam do 11 sati, na pultu ispred Oftalmološke ambulante.

„Kontrola je namijenjena rizičnoj grupi građana starih 40 i više godina, a posebno onima koji imaju pozitivnu porodičnu anamnezu“, rekli su iz KCCG.

Oni su istakli da je broj kontrola ograničen za prvih 30 zainteresovanih građana koji se budu prijavili u srijedu od osam do devet sati, pozivom na broj telefona: 020 412 313 ili 020 412 265.

U saopštenju se navodi da se u cijelom svijetu druga nedjelja marta obilježava kao Svjetska nedjelja borbe protiv glaukoma.

Dodaje se da se glaukom, imajući u vidu da nema simptomatologiju i da nastaje podmuklo, naziva i „Tihi kradljivac vida“.

Iz KCCG su upozorili da je glaukom jedan od vodećih uzroka sljepila u svijetu i da se često otkrije slučajno na rutinskoj kontroli i u uznapredovalom stadijumu kada je vid nepopravljivo oštećen.

„Zato je veoma važno blagovremeno postavljanje dijagnoze kako bi se ljekovima ili hirurškim zahvatom usporila bolest“, istakli su iz KCCG.

