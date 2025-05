U četvrtak isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 15. maja , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Naselje iza marketa Venkor-Gornja Gorica, dio Bera, Podsić, dio Zlatice prema Strelištu, Lazorci, dio Veruše, Ul Plitvička, Bore Stankovića, Aerodromska i Bohiljska.

– u terminu od 10 do 17 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, Duške, Jablan, Ljevaja, Krkor, Kami, Lijeva Rijeka, Grbi Do, Kraljevac, Brskut, Dubaja, Lopate, Slacko, Gomilice, Širalija, Mali Raj, Veruša, Han Garančića, Opasanica, Ljevorečke Tuzi, Uvač, Pajkov Vir, odmaralište Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero i Ubogi Do

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Novog Sela, Crnci

Zeta

– u terminu od 10 do 15 sati: Berislavci, Plavnica i dio Bijelog Polja.

Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: komplet područje opštine Tuzi.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Lukova, Srijede, Ul. Nikole Tesle, Staro Pazarište, Ul. Serdara Šćepana, Osnovni Sud, O.Š Luka Simonović, Ul. Alekse Backovića.

– u terminu od 09 do 11:30 sati: Mlin Muharem Asović, Telekom BS Hercegovački put.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Miljkovac.

– u terminu od 08:30 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači na području Brce, Šaren sat i Kaptaža.

– u terminu od 09 do 12 sati: Makedonsko naselje, zgrade; C-6, C-7, B-4, B-5, zgrada Trudbenika, Boškovići Sutorman, Maksim, Mandarići, Podsustaš, Manastir Ribnjak, Rusko naselje, Sušara Sutorman, Tuđemili, Vučkovići, Zupci, Topolica, Sportska Dvorana Topolica, Čačke, Glavanovići, od pruge do Marketa Dodoši, od pruge do mosta Đedovća, od mosta Đedovića do Carevića, Ilino, Ilino 13a, nove zgrade, Nove zgrade kod marketa Dodoši, Četvrte crnogorske proleterske brigade, Kod Babovića, Bulevar Dinastije Petrović, Novi Pristan, od OŠ. Anto Đedović do TS Čačke, Osnovna Škola, ul.Nikole Lekića, od TS Mimoza do Sportskog Centra, od TS Pristan do pružnog prelaza, od magistrale do Market Orlando, Stambeno-poslovni objekat – B4B doo, bulevar Dinastije Petrović, Novi stambeni blok, IV crnogorske brigade, Stambeni objekat 2. Decembar, Ulica Makedonska( Zgrada Pelagonija), dio Makedonske ulice, Dio Makedonskog Naselja, Makedonsko Naselje, Zgrade u ulici Rista Lekića, Zgrade Čelebića D-20, Zgrade Mavrova, Makedonsko Naselje, od Marovića do željezničke pruge, Zgrada Vukčevića D-4, od Raskrsnice kod Bomaka do Mandarića, Ilino iznad pruge, Sustaš, , Mandarići (stambena zgrada), Opština, Simpo, Okov, Poljoprivredna Škola, Suptropske Kulture, Polic.barake.

– u terminu od 09 do 15 sati: Rusko naselje Sinegorje.

– u terminu od 09 do 16 sati: naizmjenična isključenja ne duža od 45minuta: Obala, Čanj i Čanj-2, Markičići i dio Čanja 2, Paviljoni 7.11.5.9, Hotel Bakar-Uprava, Restoran Biserna Obala i Fekalije, Vojska CG i KM Centar, Kamenolom, Gornji Đurmani, Grabovik, Hotel Niš, Hotel Zlatibor, Čanj, Liše Potok Mišići, Dio Donjih Đurmana, Mišići, Hotel Podkrš, Radio Difuzni Centar, Naselje Zagrađe.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:30 sati: dio Ulcinjskog polja iza i oko marketa VOLI, dio naselja Zoganje.

Tivat

– u terminu od 08 do 10 sati: Gošići.

– u terminu od 10 do 12 sati: Marići.

– u terminu od 12 do 144 sati: Tomičići.

Kotor

– u terminu od 08 do 10 sati: Dobrota -područje u blizini OŠ “Narodni heroj Savo Ilić”.

– u terminu od 08 do 15 sati: Morinj.

– u terminu od 08 do 16 sati: Lastva Grbaljska – Čeren.

– u terminu od 08 do 17 sati: Bratešići, Gorovići, Kovačko Polje, Kovači, Glavatičići, Zagora, Krimovice, Platamuni, Trsteno.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14 sati: Dio sela Božiće, dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Rovca, dio sela Šekular.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Mokri lug, Donji Mojstir, Muslići, Livadice, Rodijelja, Brčve.

– u terminu od 09 do 15 sati: Gornja Lješnica.

– u terminu od 09 do 16 sati: Zaton – Klinac, Ribarevine, Ravna rijeka, Njegnjevo, Sutivan, Jabučno, Rasovo –Rasadnik, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče, Gornja Lipnica, Medanovići-potok, Cerovo, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton.

– u terminu od 10 do 15 sati: Distribucija, Špiro Dacić, Lovćen Osiguranje, Gornji grad, Rasadnik.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Bojići, Sjerogošte.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Bare, Drijen, Đuđevina, Raičevine, Petrova ravan, Podi, Sreteška gora, Smira, Sela, Prekobrđe-Ulica, Uljari, Moračka Bistrica, Gornje Lipovo.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Lepenac, Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari, Feratovo polje, Slatina, Gostilovina, Jakovići, Gojakovići, Bistrica, mHE Ljevak, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena Lokva, Pržišta, Matovine, Gornja Polja, Traforeon Solidarnost, Gornji Mojkovac, traforeon Školski centar.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: donji dio sela Vrbica-naselje oko škole i zasek Kraci, dio sela Lagatore, dio sela Trpezi.

Plav

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Uže gradsko jezgro, Završ i Plav ul. Redžepagića-naselje Šlama, Hotel Novi, Dom Kulture, Sportska Hala, Osnovna i srednja škola, Dom zdravlja, Osnovni sud i tužilaštvo, Dom kulture, zgrada Opštine, TK centar, odjeljenje CB, selo Mašnica.

– u terminu od 09:30 do 17:30 sati: Sela: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke (kratkotrajna isključenja DV 10 kV Meteh).

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Rabitlje, Brvenica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Redžovići.

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Rasova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Pitomine.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Seoca.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS