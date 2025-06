U četvrtak isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 26. juna , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Tološa – Ul. Ceklinska,Sjenica,Manastirska Ulica i Ulica ruža.

Zeta

-u terminu od 08 do 15 sati: dio Dahne, Dajbabe i Botun.

-u terminu od 08 do 9:30 sati: dio Mojanovića (Velji Put), željeznička stanica Golubovci i naselje oko nje, Goričani, sportski centar Beglaci, dio Golubovaca oko crkve, centralno groblje Golubovci, Rog Livade, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac, Mojanovići, Vujačića Mahala, dio Balijača, hladnjača Krstović i naselje oko nje i Rutoš, srednja škola Golubovci, Mataguži, dio Trešnjice, Balabani, Gošići i Odžino Polje, centar Golubovaca

Cetinje

– u terminu od 08:30 do 17 sati: dio grada od Opštine prema manastiru, dio grada od muzeja kralja Nikole prema Grudi (moguće kratkotrajno isključenje).

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Bukovik,Sjenokosi,Papovina,Ul. Partizanski put, Ul. Đura Roganovića, Ul. Narodnih Partizanskih odreda, Ul. Janka Vukotića, Ul. Danila Perovića, Rastoci, Manitovac, Hercegovački put, Vojska-Kasarna 13 jul, Tehno-baza, dio Kočana, ul. Krupačka, Kapino Polje, Klanica-Goranović, Ul. Obalska, Ul. Jezerska, Vukov Most, Ćemenca, Duklo, Grebice, Vododvod pumpe-Duklo, Šik Javorak, VH Montenegro.

Plužine

-u terminu od 08 do 15 sati: Bezuje,Miljkovac.

Ulcinj

– u terminu od 09 do 16 sati: potrošači ulice 4 Jul u donjem Štoju.

Bar

-u terminu od 5:30 do 07 sati: potrošači Mirošice 2, Hotel Južno More i objekat Vujoševića, restoran Galija – Papan, Madžari, restoran Karuba Sitomore, Kiosci uz obalu, Hotel Sea Forte, Pobrđe zeljeznička.stanica, Rutke i dio naselja Rutke ispod pruge, Gornje Rutke, Gorelac i dio Tudraka, Stara Brca, Gošići-Nova Brca, Vodovod, Šaren Sad i dio Gošića, Hotel Ineks, Ivan Milutinović, Mogilica u Brci, Ratac Ivan Milutinović, Kaptaža, Bjelila ispod i iznad magistrale, Haj-Nehaj, Sveta Ćekla, ispod i iznad magistrale, Marovići, Tomovići, Pod Zgradom, Odmaralište Priboj, Kotorska Vrata, Bjelila – Zlatobor, potrošači sa donje i gornje srane uz magistralu od Pribojskog odmarališta do nove privatne klinike A3, Njegoševa,S.Kovačevića,market Voli, dio Mirošice 2, Partizanski Put, Vodovod-Bar, dio naselja uz prepumpnu stanicu, naselje iznad želj. Tunela, dio G.Rutke, Potrošači oko Autobuske stanice Sutomore,Pijaca i u okolini do Škole Kekec naselje Mirošica 1, potrošači oko Osnovne Škole Kekec, Crveni Krst, Hotel Nikšić – Sato, Zgrade ZIB-a, potrošači ulice Vuka Karadžića, potrtošači u ulici Iva Novakovića , ulica 20 Jula, Prodavnica IDEA, H.Porto, Sole,Ulica 20 Jul, Pošta, Dom zdravlja, Vinogradi (dio potrošača u ulici Cara Lazara, dio potrošača Suvog Potoka ispod magistrale, dio potrošača u ulici Mirošica 2, i potrošači u Đuričine Vode), Zagrađe (potrošači spičanskog polja), potrošači u ulici Kosovskoj.

-u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači na području Staroga Bara izvod prema Školi Srbija.

Tivat

-u terminu od 10 do 12 sati: dio potrošača u naselju Bogišići 2.

-u terminu od 11 do 13 sati: dio potrošača u naselju Nova peć i Žukovac.

-u terminu od 08 do 14 sati: Bogišići.

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati:

Herceg Novi

– u terminu od 10 do 10:30 sati: Matkovića most, Kameno, Kosići, Mokrine, Lazarevići, Bijelići, Petijevići, Kruševice, Vrbanj, Ubli, Dugunja, Dizdarica, Žlijebi, Petrov Do, Stanovčići, Mandići, Nakićenović, Presjeka, Nogulović, Marići, Kuti, Opačica, Sasovići, Avramovići, Jokmegdan, Nemila, Španjola, Čela, Podi.

Andrijevica

– u terminu od 07 do 15 sati: Slatina,Zabrđe,Trešnjevo,Izbjegličko Naselje Soko Štark I dio sela Seoce i Prisoja

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Božiće,Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni :Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

-u terminu od 08 do 16 sati: dio sela Slatina.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kaludra, Rovca.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Mokri lug,Donji Mojstir,Gornja Lješnica,Livadice,Muslići

-u terminu od 09 do 16 sati: Srđevac,Zaton – Klinac,Ribarevine,Ravna rijeka,Njegnjevo,Sutivan,Jabučno,Rasovo – Rasadnik,Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad,Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, mHE Vrelo, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice,Medanovići-potok, Cerovo,Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton,Crnča, Radulići, Ivanje, Godijevo, Goduša, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Korita, Osmanbegovo selo, Ličine, Sipanje, Stubo, Vrh, Negobratina, Sušica, Đalovići, Čampari, Dupljaci, Moravac, Lazovići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje,Moračka Bistrica.

-u terminu od 08 do 15 sati: Padež,Sjerogošte.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Jakovići 1,Feratovo polje,Slatina, Gostilovina, Jakovići, Gojakovići, Bistrica, mHE Ljevak, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena Lokva,Rudnica,Pržišta,Gornji Lepenac.

Plav

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Mašnica

-u terminu od 9:30 do 17:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Rabitlje.

-u terminu od 08 do 15 sati: Dio ul. Kralja Petra, zgrada Opštine Pljevlja, zgrada SDK, zgrade od Jalije prema Opštini, ul. Boljanićka, 4. Sandžačka, Kozaračka, dio ul. Lovćenske, Nikole Pašića.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Fejzići

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati:Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Hotel Polar Star, Šumanovac.

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS