U četvrtak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 10. aprila , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, naselje iza mjesne zajednice u Zagoriču, ulica Rusa Radulovića, Lička, Đure Daničića i Branka Deletića, Gola Strana, Vrbica.

– u terminu od 08:30 do 11 sati: Dio Tološa, ulica Milana Raičkovića i Kotorska.

Tuzi

– u terminu od 10 do 15 sati: Dio Karabuškog Polja uz magistralu.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Podgorica/Zeta

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Dahne, Dajbabe i Botun.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Stanjevića Rupa, dio Novog Sela.

Cetinje

– u terminu od 10 do 12 sati: Područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane..

– u terminu od 12 do 13 sati: Resna i Ćeklići.

– u terminu od 13:154 do 14:15 sati: Lastva Čevska.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Lukova, dio Laza.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Šćepan Polja.

Bar

– u terminu od 09 do 15 sati: potrošači od ćebabdžinice Kolović ispod i iznad magistrale pa do restorana makina Vučinić.

Budva

– u terminu od 09 do 13:30 sati: dijelovi gradskog jezgra Budve (naizmjenična isključenja u trajanju do 30 minuta po izvodu).

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: područje Pinješa kod Vojnih Zgrada.

– u terminu od 09 do 15 sati: dio naselja Totoši, OŠ M. Tito, Gimnazija Bratstvo i jedinstvo.

Kotor

– u terminu od 08 do 12 sati: Kriva Ulica – Sveti Stasije dio potrošača.

– u terminu od 08 do 13 sati: Radanovići-dio potrošača, Jugodrvo, Livadice, Lješevići, Vranovići, Bigova.

– u terminu od 08:30 do 16 sati: Pobrđe, Ukropci.

– u terminu od 09 do 12 sati: Morinj – centar.

– u terminu od 10 do 10:30 sati: Morinj, Gornji Morinj, Bunovići, Bakoči, Repaji, Kostanjica, Verige.

– u terminu od 10 do 14 sati: Stari Grad- područje oko Pomorskog muzeja i Karampane.

– u terminu od 11 do 12 sati: Risan.kompletno područje, Perast, Dražin Vrt, Vitoglav, Strp, Lipci, Krivošije, Ledenice, Dragalj.

– u terminu od 12:15 do 13:15 sati: Dobrota-kompletno područje od Studentskog doma do Ljute, Sveti Stasije, Sveta Vrača, škole i područje oko škola u Dobroti, Ljuta, Orahovac.

Tivat

– u terminu od 07 do 08 sati: Gošići.

– u terminu od 08 do 10 sati: Bjelila, Kakrc.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: djelovi Božića i Gnjilog Potoka.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Goražde i Zagrađe u blizini Pumpne stanice za vodovod, selo Rovca, dio sela Šekular.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Kostići, Radulići, Mahala, Bijeli potok.

– u terminu od 09 do 16 sati: Zaton – Klinac, Njegnjevo, Zaton – stara škola, Draškovina, Pavino Polje, Dobrakovo, Jabučno, Rasovo-Rasadnik, Ribarevine, Srđevac, Lozna, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Gornja Lipnica, Gornja Lješnica.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Žirci, Plana, Sjerogošte.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Lepenac, Feratovo polje, Pržišta, Donji Lepenac, Gornja Polja, Krasića strana.

– u terminu od 08 do 16 sati: Lojanice, Jakovići.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Uže gradsko jezgro Petnjice, selo Johovice i dio sela Laze.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke (kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh).

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Velika, selo Mašnica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dračenovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS