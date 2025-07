U Budvi zbog droge uhapšen turski državljanin

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva i Posebne jedinice policije uhapsili su turskog državljanina H.K. (37), zbog sumnje da je izvršio krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici na parkingu, u blizini Lučke kapetanije, kontrolisali turske državljane H.K. i E.K. (21).

„Kod E.K. su pronađena dva pvc pakovanja sa sadržajem biljne materije zelene boje nalik na marihuanu, dok je u torbici kod H.K. pronađena drobilica i dva pakovanja rizli“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je testiranjem utvrđeno da su E.K. i H.K. pozitivni na prisustvo marihuane u organizmu.

„Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, po čijem je nalogu, nakon prikupljenih obavještenja, uhapšen H.K. i protiv njega je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga, na štetu E.K“, rekli su iz policije.

