U Budvi uhapšena državljanka Kazahstana

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija uhapsila je danas u Budvi Kazahstanku D.S. (56) koju Kazahstan potražuje radi vođenja krivičnog postupka.

“D.S. je uhapšena shodno naredbi sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, a po prethodnoj molbi za ekstradiciju Kazahstan radi vođenja krivičnog postupka protiv nje”, kaže se u saopštenju Uprave policije.

D.S. će, kako se dodaje, sjutra biti sprovedena Višem sudu u Podgorici na dalju nadležnost.

