U Budvi uhapšen turski državljanin po potjernici Interpola

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva uhapsili su turskog državljanina O.T.V. (51) za kojim je kazahstanski Interpol raspisao međunarodnu potjernicu, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da su njihovi službenici uhapsili O.T.V. postupajući po operativnim saznanjima dobijenim putem međunarodne operativne policijske saradnje.

„O.T.V. je lišen slobode shodno međunarodnoj potjernici koju je za njim raspisao NCB Interpol Astana, a po naredbi Specijalnog istražnog suda u Almatiju od 17. marta“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je potjernica raspisana radi vođenja krivičnog postupka protiv O.T.V. zbog sumnje da je počinio krivično djelo prevara za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od deset godina.

„O.T.V. se sumnjiči da je pravio fiktivne ugovore prilikom izgradnje stambenih kompleksa u Astani, te da je vršio prevaru na organizovan način preko drugih povezanih pravnih lica kao i utaju poreza na teritoriji Kazahstana“, kazali su iz policije.

Kako su naveli, njemu je sudije za istragu Višeg suda u Podgorici odredio ekstradicioni pritvor.

„Uprava policije nastavlja sa aktivnostima u okviru međunarodne policijske saradnje, preduzimanjem mjera i radnji u cilju lociranja, lišenja slobode i procesuiranja lica koja se potražuju na međunarodnom nivou i borbi protiv svih oblika transnacionalnog kriminala“, dodaje se u saopštenju.

