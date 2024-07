U Budvi uhapšen maloljetnik osumnjičen za silovanje

Podgorica, (MINA) – Budvanska policija uhapsila je šesnaestogodišnjaka koji je osumnjičen za silovanje, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako su kazali, sumnja se da je on to krivično djelo izvršio na štetu maloljetnice koja je strana državljanka.

“Šesnaestogodišnji osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost”, navodi se u saopštenju policije.

