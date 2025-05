U Budvi spriječeno izvršenje teškog krivičnog djela

Podgorica, (MINA) – Budvanska policija uhapsila je dva državljanina Srbije i jednog člana organizovane kriminalne grupe iz Budve i pronašla motor koji je, kako se sumnja, trebalo da bude iskorišćen prilikom izvršenja teškog krivičnog djela, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su uhapšeni N.P. (19) iz Beograda i N.P. (28) iz Šapca, koji su ilegalno boravili u Crnoj Gori, kao i I.P. (35) iz Budve.

Navodi se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti (OB) Budva, u saradnji sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala, identifikovali stranog državljanina koji je ilegalno boravio u Crnoj Gori, a koji je motor, bez registarskih oznaka i sa ključem u bravi, pripremio i sakrio na nenaseljenoj lokaciji.

Kako su kazali iz policije, sumnja se da je time spriječena namjera za sprovođenje kriminalnih aktivnosti povezanih sa teškim i organizovanim kriminalom.

„Policijski službenici su u naselju Markovići, u prostoru iza neuseljene stambene zgrade, na početku šume pronašli sakriveni motor „Kymco Downtown 300 I“, bez registarskih oznaka i sa ostavljenim ključem u bravi“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je provjerom broja šasije motora konstatovano da nije registrovan u Crnoj Gori.

„Nakon pronalaska motora, za koji se posumnjalo da je pripremljen za izvršenje teškog krivičnog djela, službenici OB Budva i Sektora za borbu protiv kriminala su pristupili kriminalističkoj obradi, kao i preduzimanju daljih policijskih mjera i radnji, koje su ubrzo rezultirale pronalaskom N.P. (19), takođe u naselju Markovići“, rekli su iz policije.

Oni su kazali da su njihovi službenici utvrdili da je N.P. (19) ilegalno ušao u Crnu Goru i da je registrovan u policijskim evidencijama u Srbiji kao višestruki izvršilac krivičnih djela (KD), i to KD neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i ugrožavanje sigurnosti.

„Do sada sprovedene policijske mjere i radnje upućuju na sumnju da je N.P, sa za sada nepoznatom osobom, sakrio motor na šumskom putu zaklonjenim neuseljenim stambenim objektom, da je uklonio registarske oznake i sa namjerom ostavio ključ u bravi, a sve kako bi motor bio spreman za brzo i neprimjetno stavljanje u pogon“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je N.P. (19) uhapšen zbog ilegalnog prelaska državne granice i boravka u Crnoj Gori, kao i da je priveden nadležnom Sudu.

Kako su kazali, on će, nakon sprovedenih procedura, biti deportovan iz Crne Gore i policija će nastaviti sa utvrđivanjem svih činjenica vezano za njegov boravak i namjeru izvršenja krivičnog djela.

„Policijski službenici su, u nastavku aktivnosti u vezi sa pronađenim motorom i osobom, preduzeli dalje mjere i radnje, u kojima su, takođe u naselju Markovići, pronašli još jednu osobu koja nije posjedovala dokumenta, koja se policijskim službenicima predstavila, ali je utvrđeno da je o sebi dala lažne podatke“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je ta osoba dovedena u OB Budva, gdje je kriminalističkom obradom utvrđeno da se radi o N.P. (28).

U saopštenju se navodi da je utvrđeno da je on višestruki povratnik u izvršenju krivičnih djela na teritoriji Srbije, i to KD teško ubistvo, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Za njim je, kako su kazali iz policije, aktivna potraga na nacionalnom nivou u matičnoj zemlji zbog neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga i ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Iz policije su naveli da je i N.P. (28), baš kao i prva identifikovana osoba, u Crnu Goru ušao ilegalno.

Sumnja se da je N.P (28), od momenta ilegalnog ulaska u Crnu Goru, već ostvario kontakte sa članovima organizovane kriminalne grupe na teritoriji Budve.

Policijske aktivnosti, kako je saopšteno, dovele su do sumnje da je ta osoba koristila stanove i prostorije na tri lokacije u Budvi, pa su, po pribavljanju naredbe za pretres koja je inicirana kod nadležnog suda, izvršeni pretresi na tim lokacijama, u kojima je pronađena izvjesna količina narkotika.

Iz policije su naveli da je i N.P. (28) uhapšen zbog ilegalnog prelaska državne granice, kao i zbog posjedovanja droge.

Kako su kazali, on će u zakonskom roku biti sproveden nadležnom Sudu za prekršaje u Budvi.

Iz policije su rekli da je prilikom pretresa uhapšen i I.P, član organizovane kriminalne grupe, koji je prišao policijskim službenicima u namjeri da ostvari kontakt sa N.P. (28).

Oni su dodali da je I.P. ometao policijske službenike u izvršenju službene radnje i da je danas priveden nadležnom Sudu za prekršaje.

„Policijski službenici su, dakle, efikasnim aktivnostima koje su koordinirano i planski sproveli, osujetili N.P. i N.P. u namjeri da sprovedu kriminalne aktivnosti povezane sa teškim i organizovanim kriminalom“, navodi se u saopštenju.

O svemu je, kako su kazali iz policije, upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru.

„Pripadnici Uprave policije, u saradnji sa državnim tužilaštvom, nastavljaju sa preduzimanjem policijsko – tužilačkih i istražnih aktivnosti, u cilju utvrđivanja svih okolnosti boravka i djelovanja navedenih osoba na našoj teritoriji, kao i aktivnosti koje se odnose na otkrivanje, sprečavanje i suzbijanje najtežih krivičnih djela i djelovanja kriminalnih grupa“, kaže se u saopštenju.

