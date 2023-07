U bolnici Dobrota 79 sudskih pacijenata

Podgorica, (MINA) – U Specijalnoj bolnici za psihijatriju “Dobrota” nalazi se 79 pacijenata kojima je izrečena mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja i oni okupiraju 34 odsto kapaciteta bolnice, saopštio je direktor te zdravstene ustanove Aleksandar Mačić.

Iz Ministarstva pravde su prethodno agenciji MINA kazali da su u bolnicu u Dobroti iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija sprovedena dva zatvorenika kojima je sud izrekao mjeru obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi.

Ukoliko se osoba kojoj je sud izrekao pomenutu mjeru nalazi na slobodi, kako su pojasnili, sprovođenje izvršava naležna zdravstvena ustanova uz pomoć policije.

Mačić je agenciji MINA kazao da se u bolnici u Dobroti nalazi ukupno 79 pacijenata sa izrečenom pomenutom mjerom i da okupiraju 34 odsto kapaciteta bolnice.

“Od toga je 22 na sudskom odjeljenju, čiji su kapaciteti puni”, dodao je Mačić.

On je rekao da se na akutnom muškom odjeljenju nalazi 19 pacijenata, što čini 54 odsto kapaciteta, a na odjeljenju za bolesti zavisnosti 11, odnosno 61 odsto kapaciteta.

“Radi se o dva najaktivnija odjeljenja, gdje je najveći “protok” pacijenata, koji u mnogome ometaju pacijenti sa mjerom liječenja, jer se, zbog sudskih odluka, teško otpuštaju”, istakao je Mačić.

Prema njegovim riječima, na drugim odjeljenjima se nalazi još 27 sudskih pacijenata.

“Svi takvi pacijenti koji se zateknu u našoj ustanovi u trenutku otvaranja nove sudske bolnice , što željno iščekujemo, biće u najkraćem roku upućeni u nju”, rekao je Mačić.

