U blizini srednje škole došlo do fizičkog sukoba, povrijeđene dvije osobe

Podgorica, (MINA) – U blizini Elektrotehničke škole „Vaso Aligrudić” u Podgorici danas je došlo do fizičkog obračuna između dvije grupe osoba, saopštili su iz Uprave policije, navodeći da su povrijeđene dvije punoljetne osobe.

Iz policije su rekli da je najvjerovatnije riječ o lakim tjelesnim povredama.

„Policijski službenici su na terenu i preduzimaju aktivnosti iz svoje nadležnosti, u saradnji sa postupajućim tužiocem, u cilju identifikacije svih učesnika događaja i utvrđivanja svih okolnosti i činjenica“, navodi se u saopštenju.

Sa ishodom postupanja, kako su kazali iz policije, javnost će biti blagovremeno obaviještena.

