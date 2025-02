U bjelopoljskoj bolnici najsavremenije usluge

Podgorica, (MINA) – Opšta bolnica (OB) Bijelo Polje pozitivan je primjer uspješnih menadžerskih sposobnosti, posvećenog rada zaposlenih, zahvaljujući kojima bolnica ima najsavremenije uslove za pružanje zdravstvenih usluga, kazao je ministar zdravlja Vojislav Šimun.

On je to rekao danas na otvaranju u potpunosti rekontruisanih i opremljenih hirurškog i odjeljenja za infektivne bolesti, vrijednosti preko pola miliona EUR.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, taj projekat realizovan je zahvaljujući zajedničkim naporima Ministarstva, Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) i predanih zdravstvenih radnika.

„Današnji događaj, predstavlja sad već nepobitnu činjenicu da je OB Bijelo Polje pozitivan primjer uspješnih menadžerskih sposobnosti, kao i posvećenog rada svih zaposlenih, zahvaljujući kojima danas imamo najsavremenije uslove za pružanje zdravstvenih usluga”, rekao je Šimun.

On je naveo da je u prethodnom periodu, u OB Bijelo Polje uloženo oko tri miliona EUR.

Šimun je podsjetio da su, uz parcijalne rekonstrukcije i adaptacije odjeljenja, nabavku savremene medicinske opreme, ulaganje u kadrovske kapacitete, uvedene i nove dijagnostičke i hirurške procedure iz mnogih oblasti.

„Procenat od 15 odsto više hospitalizovanih prošle godine u odnosu na 2023. upravo na odjeljenju hirurgije, bespogovorno potvrđuje činjenicu da ova ustanova izrasta u savremeni medicinski centar, kojem brigu o ljiečenju povjeravaju ne samo stanovnici sjevera, već cijele Crne Gore”, kazao je Šimun.

On je naveo da i infektivno odjeljenje nakon rekonstrukcije proširuje kapacitete usluga.

“A novi objekat, savremeno opremljen, moći će da pruži usluge za veći broj pacijenata nego što je to do sada bio slučaj“, dodao je Šimun.

On je najavio da se nastavlja sa ulaganjima bjelopoljsku bolnicu.

„Već mogu da najavim rekonstrukciju krova bjelopoljske bolnice, projekat čija je realizacija već počela, vrijedan je oko 750 hiljada EUR, a u pripremnoj fazi je i reknonrstukcija porodilišta, kao i tri operacione sale ukupne vrijednosti million i 400 hiljada EUR”, rekao je Šimun.

On je kazao da u saradnji sa Institutom za onkologiju, stvaraju uslove za otvaranje onkološke dvneve bolnice u sklopu OB Bijelo Polje gdje već uspješno funkcioniše onkološki konzilijum, kroz koji je do sada pregledano preko dvije hiljade pacijenata.

Renovirana odjeljenja, opremljena najmodernijom medicinskom opremom, prema riječima direktora OB Bijelo Polje, Kenana Erovića, omogućiće kvalitetne uslove za liječenje pacijenata i pripremu za izvođenje najsavremenijih hirurških zahvata.

“Dok će pacijenti u postoperativnom periodu imati sve neophodne uslove za brži oporavak, a medicinski radnici uslove za rad po najsavremenijim standardima”, dodao je Erović.

On je kazao da je svojim multidisciplinarnim pristupom i zajedničkim naporima između hirurga, anesteziologa, medicinskih sestara i drugih zdravstvenih radnika, hirurgija postala sastavni dio moderne zdravstvene zaštite, spašavajući živote i primjenjujući tehnike koje doprinose boljem kvalitetu života.

“Renovirane prostorije i novi ambijent u kome borave pacijenti, omogućiće nam da unaprijedimo naše usluge, povećamo kapacitete i najvažnije, spasimo živote“, rekao je Erović.

On je dodao da je to samo potvrda koja dokazuje nastavak posvećenosti dobre prakse u ispunjavanju najviših standarda zdravstvene zaštite naših pacijenata.

Erović je naveo da je u protekloj godini ukupan broj operacija iznosio 1.537, a ukupan broj specijalističkih pregleda u ambulantama i službama 79.230.

„U projekat adaptacije odjeljenja hirurgije uloženo je oko 300 hiljada EUR, dok je za adaptaciju odjeljenja za infektivne bolesti uloženo oko 220 hiljada EUR, a sredstva su obezbijeđena posredstvom Ministarstva zdravlja i FZO”, dodao je Erović.

On je rekao da su, posredstvom lokalne samouprave, obezbijeđena sredstva za asfaltiranje parkinga u krugu bolnice vrijednosti oko 60 hiljada EUR i parkinga ispred bolnice, vrijednosti oko 35 hiljada EUR.

Govoreći o planovima za naredni period, Erović je najavio investiranje u najnoviju tehnologiju i opremu.

Kada su u pitanju konkretni projekti u ovoj godini, posredstvom Ministarstva, preko Uprave za kapitalne projekte, kako je kazao, realizuje se projekat sanacije krova lamele A,B i C, vrijedan 750 hiljada EUR, kako bi se zaštitila postojeća zgrada i stekli uslovi za uspješnu realizaciju budućih projekata u tom objektu.

„Vlada i Ministarstvo zdravlja zaključili su ugovor o kreditu sa Evropskom bankom za potrebe finansiranja projekta za obnovu i razvoj u cilju unaprjeđenja energetske efikasnosti objekta”, rekao je Erović.

On je kazao da je u planu i adaptacija i opremanje tri operacione sale, kao i nabavka magnetne rezonance i još nekoliko značajnih projekata, posredstvom FZO.

“Nastavićemo razvijati obrazovne programe i saradnju sa obrazovnim institucijama jer je obrazovanje osoblja ključno za unaprjeđenje kvaliteta usluga”, rekao je Erović.

On je kazao da to potvrđuje podatak o dodjeli 16 specijalizacija i 17 užih specijalizacija mladim ljekarima.

“Želim da naglasim kako je naš krajnji cilj osigurati da svaki pacijent dobije izvanrednu zdravstvenu uslugu sa poštovanjem i razumijevanjem“, poručio je Erović.

