U biračkom spisku 543.175 birača

Podgorica, (MINA) – U biračkom spisku Crne Gore 17. januara bilo je 543.175 birača, što je za preko tri hiljade više nego što ih je bilo na parlamentarnim izborima u avgustu 2020. godine.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) saopšteno je da je u biračkom spisku, po kome su održani parlamentarni 30. avgusta 2020. godine, bilo 540.026 birača.

U saopštenju MUP-a podsjeća se da uvid u birački spisak, birač može ostvariti lično, na šalterima područnih jedinica i filijala za upravne poslove, državljanstvo i strance tog resora svakim radnim danom od osam do 14 sati uz važeću ličnu kartu ili putnu ispravu (pasoš).

Navodi se da se u Područnoj jedinici za upravne poslove, državljanstvo i strance Podgorica uvid u birački spisak može ostvariti od osam do 17 sati.

Podsjeća se da birač može izvršiti uvid u birački spisak direktno i preko internet portala www.biraci.me.

Kako su objasnili iz MUP-a, na tom portalu, građanin unosom broja lične karte ili putne isprave može provjeriti da li je u biračkom spisku i na kojem biračkom mjestu glasa.

“Obzirom na to da je tačnost adrese na kojoj građanin živi važna za tačnost biračkog spiska, na portalu je ostavljena mogućnost podnošenja elektronskog zahtjeva za promjenu adrese u okviru opštine u kojoj ima prijavljeno prebivalište”, kaže se u saopštenju MUP-a.

Oni su istakli i da građanin zahtjev za promjenu adrese može podnijeti i lično, na šalterima područnih jedinica i filijala za upravne poslove, državljanstvo i strance MUP-a, u opštini u kojoj ima prijavljeno prebivalište.

Iz MUP-a su rekli i da birači koji posjeduju elektronsku ličnu kartu izdatu nakon 30. marta 2020. godine, uvid u birački spisak mogu izvršiti direktno i preko internet portala https://e.servis.mup.gov.me, upotrebom certifikata za elektronsku identifikaciju.

Navodi se i da birači upotrebom certifikata za elektronsku identifikaciju i za kvalifikovani elektronski potpis, koji su ugrađeni u elektronsku ličnu kartu, na tom portalu mogu izvršiti i promjenu adrese u okviru opštine u kojoj imaju prijavljeno prebivalište.

Iz MUP-a su napomenuli da je, kako bi građanin bio u mogućnosti izvršiti uvid u birački spisak neophodno prethodno izvršiti aktivaciju certifikata u elektronskoj ličnoj karti.

Navodi se da se uputstvo o načinu aktiviranju certifikata nalazi na internet stranici https://ca.elk.gov.me

Iz MUP-a su podsjetili i da se u birački spisak upisuju državljani Crne Gore koji imaju biračko pravo, a nakon donošenja odluke o raspisivanju izbora i lica koja biračko pravo stiču najkasnije na dan izbora, prema mjestu prebivališta.

