U Bijelom Polju oduzeto oružje i municija

Podgorica, (MINA) – Bjelopoljska policija je, pretresima na tri lokacije u tom gradu, pronašla i oduzela više komada oružja i municije.

Iz Uprave policije su kazali da su njihovi službenici, postupajući po naredbama nadležnog sudije, pronašli i oduzeli dvije puške M48, pištolj marke „Crvena Zastava“ kalibra 7,67 milimetara, malokalibarsku pušku, lovački karabin i harpun.

Kako se navodi, policija je oduzela gasni pištolj marke „Blow“, po dva bajoneta i noža, 155 komada municije različite vrste i kalibra, pribor za čišćenje oružja, dva okvira za pištolj i druge predmete.

“Oružje i oduzeti predmeti biće upućeni u Forenzički centar policije radi vještačenja”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je o događaju obaviješten držvni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji će se nakon izvršenih vještačenja izjasniti o pravnoj kvalifikaciji događaja.

