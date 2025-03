U Bijelom Polju od dvije osobe oduzeto oružje

Podgorica, (MINA) – Bjelopoljska policija oduzela je oružje od N.N. (59) i B.Z. (50) iz tog grada, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su, postupajući po naredbi suda, pretresom kod N.N. policijski službenici pronašli i oduzeli pušku nepoznate marke i kalibra, bez serijskog broja.

Puška će, kako se dodaje, biti upućena na vještačenje po nalogu tužioca, koji će se nakon toga izjasniti o eventualnoj pravnoj kvalifikaciji djela.

Iz policije su rekli da je pretresom kod B.Z. pronađen i oduzet pištolj marke Crvena zastava, za koji je prije 14 godina istekao rok važenja oružnog lista.

„Oružje je oduzeto radi pokretanja odgovarajućeg upravnog postupka, dok je protiv B.Z. podnijet prekršajni nalog shodno Zakonu o oružju“, kaže se u saopštenju.

