U Bijelom Polju i Rožajama rasvijetljeno više krivičnih djela

Podgorica, (MINA) – Službenici bjelopoljske i rožajske policije razvijetlili su više krivičnih djela, zbog čega su uhapsili jednu osobu, a protiv tri podnijeli krivične prijave, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, policijski službenici u Bijelom Polju podnijeli su nadležnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Dž.Ć. zbog sumnje da je izvršila krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

„Ona je kao zaposlena u jednom pravnom licu, tokom prošle i ove godine, izdavala fiskalne račune suprotno propisanoj proceduri, i ne prikazujući prihod od prodaje artikala zadržavala novac, čime je pribavila protivpravnu imovinsku korist“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli su službenici Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje podnijeli krivičnu prijavu i protiv V.K. koji se sumnjiči za šumsku krađu.

On je, kako se sumnja, u privatnoj šumi u vlasništvu druge osobe, u KO Čokrlije u opštini Bijelo Polje, posjekao bukova stabla i time pričinio štetu državnom budžetu.

Iz policije su kazali da su njihovi službenici u Rožajama uhapsili raseljeno lice sa boravištem u Beranama Z.D. zbog sumnje da je iz torbe zaposlene u rožajskom Domu zdravlja otuđio novčanik.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS