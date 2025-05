U Beranama uhapšena operativno interesantna osoba

Podgorica, (MINA) – Beranska policija uhapsila je N.C. (24) iz tog grada, koji se potražuje na nacionalnom i međunarodnom nivou, saopštili su iz Uprave policije, navodeći da je riječ o operativno interesantnoj osobi.

Kako su kazali iz Uprave policije, N.C. se potraživao na nacionalnom nivou po naredbi Osnovnog suda u Beranama zbog obezbjeđenja njegovog prisustva krivičnom postupku.

„On je priveden istražnom sudiji Osnovnog suda u Beranama na dalje postupanje“, navodi se u saopštenju.

