U Beranama od jedne osobe oduzeto preko 27 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Beranska policija oduzela je od državljanina Srbije N.M. (41) preko 27 hiljada EUR i aparat vrijedan više od deset hiljada EUR, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane, sprovodeći pojačane aktivnosti u cilju suzbijanja sive ekonomije, kontrolisali teretno vozilo rožajskih registarskih oznaka kojim je upravljao N.M. iz Srbije sa privremenim boravkom u Crnoj Gori.

„Pregledom vozila u tovarnom dijelu pronađeno je 27.505 EUR u različitim apoenima i aparat za pružanje kozmetičkih usluga vrijedan preko deset hiljada EUR, bez prateće dokumentacije“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su naveli da su novac i aparat privremeno oduzeti.

„Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama koji je naložio odgovarajuće provjere i vještačenja, nakon čega će se izjasniti o pravnoj kvalifikaciji krivičnog djela“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će ciljane kontrole u borbi protiv sive ekonomije i drugih oblika kriminala i dalje biti prioritet u radu službenika Regionalnog centra bezbjednosti Sjever, u cilju jačanja vladavine prava i stvaranja sigurnijeg i uređenijeg društvenog ambijenta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS