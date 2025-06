U Baru za dan sankcionisana 43 vozača zbog brze vožnje

Podgorica, (MINA) – Barska policija je za manje od 24 sata sankcionisala 43 vozača zbog prekoračenja maksimalne dozvoljene brzine, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar u četvrtak sproveli lokalnu akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, sa naglaskom na radarsku kontrolu brzine, čime su obuhvaćene i dionice puta koje su označene kao rizične zbog učestalih nezgoda i neprilagođene brzine.

„Tom prilikom je za manje od 24 sata sankcionisano 43 vozača zbog prekoračenja maksimalne dozvoljene brzine”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je izdato 40 prekršajnih naloga, podnijeta su tri zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, dok je M.L.(20) uhapšen jer je vozio brzinom od 109 kilometara na sat (km/h) u naseljenom mjestu, gdje je brzina kretanja ograničena na 50 km/h.

“Zbog vožnje pod dejstvom alkohola uhapšeni su D.R.(28) iz Bara, kod kojeg je izmjereno 1,19 g/kg alkohola u organizmu i državljanin Ukrajine I.G.(44), koji je vozio pod dejstvom alkohola od 1,55 g/kg”, dodaje se u saopštenju.

Iz Uprave policije su kazali da je još devet osoba sankcionisano zbog drugih počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

