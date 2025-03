U Baru uhapšeno šest osoba zbog tuče

Podgorica, (MINA) – Službenici barske policije uhapsili su šest osoba zbog sumnje da su učestvovali u tuči u tom gradu, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je u Baru, 7. i 8. marta došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom između više osoba.

Iz policije su rekli da su policijski službenici, oko 22 sata, postupajući po informaciji da je kod jednog ugostiteljskog objekta došlo do tuče, na licu mjesta zatekli i saslušali šest osoba.

Kako se sumnja, u tuči su učestvovali V.Z. (20) i V.Z. (23) sa jedne i J.M. (28) i B.Ć. (25) sa druge strane.

Dodaje se da niko nije povrijeđen.

U saopštenju policije navodi se da su, zbog sumnje da su počinili prekršaje iz Zakona o javnom redu i miru, uhapšeni V.Z. (20), V.Z. (23), B.Ć. i J.M.

Oni su, kako su kazali iz policije, uz zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, sprovedeni na dalju nadležnost sudiji za prekršaje.

Policija je, kako su saopštili, kratko nakon ponoći, uhapsila još dvije osobe koje su narušile javni red i mir ispred Odjeljenja bezbjednosti Bar.

Navodi se da je na toj lokaciji došlo do tuče brata jednog od učesnika tuče kod ugostiteljskog objekta sa osobom koja je bila svjedok.

“Tom prilikom su, zbog počinjenih prekršaja iz člana 10 Zakona o javnom redu i miru, uhapšeni i A.Z. (25) i S.P. (30)”, navodi se u saopštenju policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS