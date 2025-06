U Baru uhapšen bjegunac iz kotorske bolnice osuđen za ubistvo

Podgorica, (MINA) – Barska policija uhapsila je L.H.(19) koji je u petak pobjegao iz Specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota i za kojim je Odjeljenje bezbjednosti Kotor raspisalo nacionalnu potragu.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, Specijalna bolnica za psihijatriju obavijestila je Odjeljenje bezbjednosti Kotor da se L.H, koji je osuđen zbog ubistva, 6. juna samovoljno udaljio iz te ustanove gdje je, po odluci Suda, bio smjeṣ̌ten radi obaveznog liječenja.

„Napominjemo da se ovo lice prethodno nalazilo u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija radi izdržavanja kazne zatvora za krivično djelo ubistvo“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u protekla 24 sata, od trenutka prijavljenog njegovog nestanka, L.H, kako se sumnja, na teritoriji opṣ̌tine Bar iz dva objekta ukrao četiri mobilna telefona i 300 EUR.

Iz policije su kazali da će, po nalogu državnog tužioca, protiv L.H. biti podnijeta krivična prijava Osnovnom državnom tuẓ̌ilaštvu u Baru, zbog sumnje da je izvršio krivična djela teška krađa.

„L.H. će danas biti sproveden na dalju nadležnost i postupanje Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS