U Baru osnovana Crnogorska stranka

Podgorica, (MINA) – U Baru je danas osnovana Crnogorska stranka koja, kako je saopšteno, okuplja pojedince i inicijative posvećene obnovi političke odgovornosti, zaštiti nacionalnih interesa i vraćanju Crne Gore svom izvornom i suverenom identitetu.

Iz Privremenog odbora Crnogorske stranke kazali su da partiju osniva grupa patriota i intekektualaca, suočenih sa neskrivenim i sistematskim urušavanjem državnosti Crne Gore.

To je, kako su naveli, posebno izraženo u posljednjih pola decenije, kroz neprestana negiranja crnogorske nacije, njene slavne istorije, osvjedočenih atifašističkih vrijednosti, sa

vraćanjem političkog diskursa na stanje devedesetih godina prošlog vijeka.

„Crnogorska stranka okuplja pojedince i inicijative posvećene obnovi političke dgovornosti, zaštiti nacionalnih crnogorskih interesa, borbi za državu bezbjednih građana, ukidanja političke i druge korupcije, jačanju socijalne pravde i vraćanju Crne Gore svojem izvornom i suverenom identitetu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da inicijativa osnivača Crnogorske stranke dolazi kao odgovor na sve izraženiju potrebu građana da se zaustavi javna i antiustavna negacija Crnogoraca i svega crnogorskog, „trenutno sprovođena sa nivoa najvećih državnih instanci koja je dominantno dirigovana i finansirana iz vana“.

Ističe se da su osnivači i simpatizeri Crnogorske stranke namjerni da se tim opasnim tendencijama odlučno suprotstave i pruže svaki mogući otpor u cilju zaštite Države Crne Gore, njene slavne tradicije i njenog multietničkog i multikonfesionalnog bića.

„Stoga pozivamo sve građane – bez obzira na nacionalnu, vjersku i etničku pripadnost

da nam se u našoj patriotskoj misiji pridruže“, zaključuje se u saopštenju koje potpisuje koordinator Privremenog odbora Crnogorske stranke Dragan Žarković.

