U Baru 9. maja Noć tvrđava

Podgorica, (MINA) – U Baru će i ove godine, 9. maja, biti organizovana manifestacija “Noć tvrđava”, tokom koje će nastupiti Filip Pat sa bendom.

Kako je saopšteno iz Opštine Bar, na Ljetnjoj sceni Starog grada, četvrto izdanje manifestacije otvoriće Mala Ekološka svita Chippollino u 19 sati i 30 minuta, nakon čega će nastupiti Filip Pat.

Navodi se da će u okviru manifestacije biti otvorene izložbe “Arijadnina nit” Muharema Muratovića i “U srcu masline” Vladimira Iličkovića.

Izložbe će, kako je saopšteno, biti otvorene u 15 sati u Arhiepiskoskoj palati i mogu se pogledati narednih sedam dana.

“Da “Noć tvrđava” najljepše dožive i najmlađi, pobrinuće se Atelje “Dalijas” koji će prirediti radionicu “Zelena likovna kreacija” 9. maja od 16 do 19 sati, na platou ispred Arhiepiskopske palate i na Bastionu Gavodolla”, navodi se u saopštenju.

Iz Opštine su naglasili da će tokom manifestacije ulaz u Stari grad Bar biti besplatan.

Kako je saopšteno, manifestaciju “Noć tvrđava” finansira Evropska unija u okviru projekta GITSnet i programa Interreg Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021-2027.

Dodaje se da Projekat GIFTSnet Opština Bar sprovodi u partnerstvu sa Tvrđavom kulture Šibenik, gradovima Karlovac i Banja Luka, Opštinom Ulcinj i Matičnim muzejom Hercegovine u Trebinju.

“Pokrenuta u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, Night of Fortresses Goes Green danas okuplja i lokalitete Slovenije, Češke, Rumunije, Srbije, Ukrajine, a od ove godine se prvi put uključila i Italija”, kaže se u saopštenju.

