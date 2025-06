U akcijama policije na sjeveru uhapšeno sedam osoba

Podgorica, (MINA) – Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever, u okviru pojačanih aktivnosti u toj regiji, oduzeli su dva vozila visoke klase i uhapsili sedam osoba, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je policija u petak sprovela akcije kontrole, lociranja i hapšenja osoba koje su potraživane na nacionalnom nivou, kao i onih koji su u tranzitu ili turistički borave na teritoriji opština sjeverne regije.

Iz Uprave policije su rekli da su od dvije operativno interesantne osobe oduzeta vozila visoke klase.

Kako su pojasnili, od V.P.(48) iz Berana oduzeto je vozilo marke BMW serije 5, njemačkih registarskih oznaka, dok je od A.V.(27) iz Berana oduzeto vozilo marke BMW, crnogorskih registarskih oznaka.

U saopštenju se navodi da je policija, u okviru regionalnih operativnih akcija Tragač i Racija, kontrolisala 280 i uhapsila sedam osoba.

Dodaje se da je kontrolisano i 180 vozila i vozača.

“Sprovodeći planske preventivne aktivnosti na kontroli operativno interesantnih lica i njihovog boravka u ugostiteljskim objektima, policija je u Beranama i Andrijevici kontrolisala preko 100 osoba u ugostiteljskim objektima”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, u Rožajama, u saradnji sa turističkom inspekcijom, kontrolisano je više objekata u kojima su konstatovane nepravilnosti i izdati prekršajni nalozi pravnim licima i odgovornima u tim pravnim licima.

Iz policije su kazali da je za jedan objekat u Rožajama donijeto rješenje o zabrani obavljanja ugostiteljske djelatnosti.

