U adaptaciju i opremanje jedinica ZHMP uloženo više od 5,5 miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Više od 5,5 miliona EUR uloženo je u adaptaciju i opremanje jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć (ZHMP) od juna 2021. do kraja prošle godine, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Navodi se da je za to vrijeme ZHMP adaptirao i opremio savremenom medicinskom opremom 13 jedinica, dok je u toku adaptacija još pet.

Iz ZHMP su kazali da je 1,77 miliona EUR opredijeljeno iz budžeta, iz evropskih projekata 1,47 miliona, iz Uprave za kapitalne projekte 762,3 hiljade EUR, a iz donacija je obezbijeđeno 393,2 hiljade.

Više od milion EUR u tom periodu je obezbijeđeno iz sredstava Zavoda.

Direktor ZHMP Vuk Niković kazao je da je investiranje u osavremenjavanje Zavoda sigurna investicija.

„Organizacijska kultura je od presudne važnosti, a održiv sistem poslovanja siguran put ka usvajanju EU standarda“, rekao je Niković.

