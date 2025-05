Tužilaštvo se žalilo na presudu za ubistvo Mrdaka i pljačku pošte u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Više državno tužilaštvo (VDT) u Podgorici izjavilo je danas žalbu na oslobađajuću presudu Višeg suda u Podgorici, kojom su optuženi za ubistvo Ljubiše Mrdaka i pljačku pošte u Nikšiću oslobođeni optužbi.

Iz podgoričkog VDT-a su saopštili da je žalba izjavljana Apelacionom sudu.

Oni su podsjetili da su optuženi M.K, S.A, N.M, P.Z, S.S, D.B. i S.R. oslobođeni optužbe za krvično djelo razbojništvo izvršeno na štetu Pošte Crne Gore u Nikšiću, kada je ubijen Mrdak.

U obrazloženju prvostepene oslobađajuće presude, koja je izrečena 25. februara, sudija Veljko Radovanović je naveo da je sud morao da preuzme ulogu istražnog organa, imajuću u vidu navode optužnice.

„Sud je imao u vidu sve dokaze podnesene od strane tužilaštva i navode odbrane. Sud smatra da se krivično pravna odgovornost nije mogla utvrditi na jasan i nedvosmislen način”, kazao je Radovanović prilikom obrazlaganja presude, ocjenjujući da ima propusta tužilačke istrage.

Zbog oslobađajuće presude optuženima za ubistvo i pljačku Pošte, grupa građana organizovala je proteste u Nikšiću, a porodica Mrdaka zatražila je da se suđenje ponovi i da ga vode oni koji znaju svoj posao.

