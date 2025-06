Tužilački savjet razriješio specijalnu tužiteljku Mitrović

Podgorica, (MINA) – Tužilački savjet razriješio je danas specijalnu državnu tužiteljku Lidiju Mitrović, koja je bila privremeno udaljena za funkcije.

Kako je saopšteno iz Tužilačkog savjeta, to je odlučeno na sjednici kojom je predsjedavao vrhovni državni tužilac Milorad Marković.

“Ustavom Crne Gore je propisano da se rukovodilac državnog tužilaštva i državni tužilac razrješava funkcije ako je pravosnažnom presudom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora”, navodi se u saopštenju Tužilačkog savjeta.

Kako se dodaje, Ustavom je predviđeno i da Tužilački savjet bira i razrješava rukovodioce državnih tužilaštava i državne tužioce.

Iz Tužilačkog savjeta su kazali da su na sjednici razmatrane i usvojene Izmjene i dopune Poslovnika Tužilačkog savjeta.

Kako je saopšteno, na današnjoj sjednici su razmatrane i pritužbe na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada.

“Tužilački savjet je dao mišljenje da je deset pritužbi neosnovano, dvije osnovane, dok je za dvije pritužbe dao mišljenje da se ne radi o pritužbi na rad državnog tužioca i rukovodioca državnog tužilaštva u pogledu zakonitosti rada”, kaže se u saopštenju.

