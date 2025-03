Turski državljanin će platiti troškove bolničkog liječenja

Podgorica, (MINA) – Turski državljanin, koji je izveo svoje dijete bez ljekarskog odobrenja iz Instituta za bolesti djece (IBD), izmiriće obaveze koje prostiču iz bolničkog liječenja, saopšteno je na sastanku predstavnika Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) i Ambasade Turske.

Iz KCCG su kazali da je danas neposredno nakon događaja u IBD-u, kada je turski državljanin, otac djeteta, izvršio oduzimanje djeteta bez ljekarskog odobrenja, kako se pretpostavlja radi izbjegavanja obaveze plaćanja troškova bolničkog liječenja, održan sastanak direktora KCCG i ambasadora Turske.

„Na sastanku je ustanovljeno da će turski državljanin izmiriti obaveze koje prostiču iz bolničkog liječenja u iznosu od 1.498 EUR“, kaže se u saopštenju KCCG.

Oni su naveli da je sagledavanjem nastale situacije, ambasador Turske obavjestio da će Ambasada dostaviti KCCG-u spisak ovlaštenih prevodilaca koji u budućnosti mogu vršiti prevode za turske državljane koji su na liječenju u KCCG-u.

„A da će svakako u budućnosti nastojati da obezbijede i mogućnost angažmana prevodilaca od turskih institucija“, dodaje se u saopšenju.

Na taj način, kako se dodaje, državljanima Turske će biti omogućen jasniji i lakši uvid u uslove i administrativne procedure liječenja u KCCG-u.

