Turski državljanin bez odobrenja preuzeo dijete iz bolnice

Podgorica, (MINA) – Klinički centar Crne Gore (KCCG) prijavio je policiji da se sumnja da je turski državljanin jutros iz Instituta za bolesti djece (IBD) bez odobrenja preuzeo svoje dijete, saopšteno je iz KCCG.

Iz te zdravstvene ustanove su rekli da se pretpostavlja da je to urađeno radi izbjegavanja obaveze plaćanja troškova bolničkog liječenja.

Dijete je, kako su kazali, liječeno u IBD u periodu od 9. marta do danas.

„Otpust dijeteta je bio predviđen za danas uz obavezu roditelja za dostavljanje neophodne dokumentacije radi regulisanja troškova bolničkog liječenja“, navodi se u saopštenju.

Iz KCCG su rekli da su preduzeli sve aktivnosti prema nadležnim organima koji sprovode dalje aktivnosti u pravcu istrage slučaja.

„U cilju istrage, KCCG nije u mogućnosti da daje dalje informacije“, kazali su iz te zdravstvene ustanove.

