Turski državljani uhapšeni zbog krijumčarenja ljudi

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su dvojicu turskih državljana osumnjičenih za krijumčarenje ljudi, dok su jednog ruskog državljanina procesuirali zbog falsifikovane isprave.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, oni su ta krivična djela počinili prilikom pokušaja ulaska u Crnu Goru.

Iz policije su kazali da su njihovi službenici sinoć oko 21 sat, na graničnom prelazu(GP) Božaj, kontrolisali T.C (27) koji je upravljao vozilom VW Polo crnogorskih registarskih oznaka i E.K (29), saputnika u vozilu.

U saopštenju se navodi da se radi o turskim državljanima sa privremenim boravkom u Crnoj Gori.

“Pregledom vozila, koji su službenici Stanice granične policije izvršili zajedno sa službenikom Uprave carina, pronađeno je sakriveno mlađe muško lice koje se nalazilo u prtljažnom prostoru prekriveno ćebetom”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su policijski i carinski službenici pronalaskom putne isprave ustanovili da se radi o M.A. (19), takođe turskom državljaninu.

Kako su kazali iz policije, utvrđeno je i da su M.A. istog dana, oko 15 sati, prilikom kontrole na istom GP, na izlazu iz Crne Gore, službenici granične policije izdali prekršajni nalog jer nije prijavio boravak u zakonskom roku, nakon čega je napustio teritoriju države.

“On je, međutim, nešto kasnije, istog dana, oko 17 sati, pokušao da uđe u Crnu Goru preko GP Sukobin, prilikom čega mu povratak u našu zemlju nije dozvoljen i tada mu je izdato rješenje o zabrani ulaska u Crnu Goru, koja mu je i unijeta u njegovu putnu ispravu”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su, zbog nemogućnosti povratka u Crnu Goru, T.C. i E.K., kako se sumnja, pokušali da M.A. prokrijumčare u državu iste večeri, sakrivenog u prtljažniku vozila.

Iz policije su kazali da je o svemu obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio da se T.C. i E.K. uhapse zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Oni su, uz krivičnu prijavu, danas privedeni nadležnom tužiocu, dok je M.A. dozvoljen nastavak kretanja uz obavezu da se javi u prostorije državnog tužilaštva.

Kako su naveli iz policije, vozilo kojim je izvršeno krivično djelo je privremeno oduzeto.

U saopštenju se navodi da je na GP Dračenovac, prilikom ulaska u Crnu Goru, kontrolisan državljanin Rusije, A.R.Z. (37), koji je upravljao vozilom Toyota Yaris inostranih registarskih oznaka.

“Tom prilikom ovo lice je službenicima granične policije na uvid dalo vozačku dozvolu u čiju autentičnost su policijski službenici posumnjali, a na kojoj je navedeno da je izdata od Ruske Federacije, sa rokom važenja do 11. maja 2030. godine”, kazali su iz policije.

Prema njihovim riječima, prilikom kriminalističke obrade A.R.Z. je izjavio da je falsifikovani dokument kupio prije polaska na put, preko jedne aplikacije, za iznos od 200 EUR.

“O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio da se protiv ovog lica podnese krivična prijava zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo falsifikovanje isprave”, dodaje se u saopštenju.

