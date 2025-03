Turska podržava put Crne Gore ka EU u svakom segmentu

Podgorica, (MINA) – Turska podržava put Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU) u svakom segmentu, poručio je predsjednik Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) Serkan Kajalar.

Iz Ministarstva evropskih poslova (MEP) kazali su da se resorna ministarka Maida Gorčević sastala sa delegacijom TIKA-e, koju su činili Kajalar, koordinatorka TIKA-e za Crnu Goru Nihal Ersoj i ambasador Turske u Podgrici Barıš Kalkavan.

Kako se navodi, delegacija je nakon sastanka obišla prostorije MEP-a, koje su opremljene uz podršku TIKA-e.

Gorčević je naglasila da ta pomoć predstavlja još jedan korak u saradnji Crne Gore i Turske na evropskom putu.

„Ovu podršku ne posmatramo samo kao finansijsku dobit, već kao unapređenje naših evropskih standarda, našeg evropskog puta, ali i nastavak prijateljske i partnerske saradnje koju Crna Gora i Turska imaju godinama“, rekla je Gorčević.

Ona je kazala da je sigurna da će u narednom periodu realizovati brojne obuke i druge aktivnosti uz podršku TIKA-e, ne samo u okviru MEP-a, već i na lokalnom nivou, kroz saradnju sa opštinama i u različitim oblastima, što će dodatno doprinijeti evropskom putu.

Kajalar je podsjetio na snažne i prijateljske odnose između Crne Gore i Turske u raznim oblastima od diplomatije, ekonomije, turizma do kulture.

„Sa zadovoljstvom pratimo put Crne Gore ka EU i podržavamo je u svakom segmentu“, rekao je Kajalar.

On je zahvalio Gorčević i njenom timu na prilici da budu dio projekta.

„Srećni smo što smo mogli da pružimo podršku i uvjereni smo da ovo nije posljednji projekat. Naprotiv, nastavićemo da, kao TIKA, pomažemo Crnu Goru u svim oblastima kroz brojne inicijative u budućnosti“, istakao je Kajalar.

Iz MEP-a su kazali da je sastanak potvrdio čvrstu posvećenost daljem jačanju odnosa između Crne Gore i Turske, s posebnim fokusom na zajedničke projekte koji doprinose evropskom putu Crne Gore.

