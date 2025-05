Turk: Crna Gora da pojača odgovornost za govor mržnje

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima solidno zakonodavstvo za zaštitu ljudskih prava, dopunjeno raznim strategijama za obezbjeđivanje njegove primjene, kazao je visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Turk, navodeći da je zabrinut zbog govora mržnje i narativa koji izazivaju podjele.

On je, u izjavi za medije na kraju zvanične posjete Crnoj Gori, rekao da je impresioniran napretkom koji je država postigla od obnove nezavisnosti.

“Crna Gora danas ima solidno zakonodavstvo za zaštitu ljudskih prava, dopunjeno raznim strategijama za obezbjeđivanje njegove primjene, što je uvijek izazov. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda uživa široko poštovanje među građanima i vlastima“, naveo je Turk.

Kako je istakao, otvoreni i inkluzivni dijalog ključan je svuda u svijetu, posebno u zemlji poput Crne Gore, koju odlikuje bogata etnička, vjerska i jezička raznolikost.

„Stoga sam zabrinut zbog govora mržnje i narativa koji izazivaju podjele – na televiziji, internetu, sportskim događajima, pa čak i u školama“, rekao je Turk.

On je ocijenio da i neki političari takođe pribjegavaju retorici koja izaziva podjele, a ponekad i otvorenom govoru mržnje, radi ostvarivanja percipirane političke koristi.

Turk je kazao da je govor mržnje često usmjeren protiv žena i marginalizovanih grupa, uključujući Rome, Egipćane, LGBTIQ+ zajednicu i osobe sa invaliditetom, ističući da su žene na javnim ili političkim funkcijama često nesrazmjerno pogođene nasilnim mizoginim diskursom.

On je istakao da političari i javne ličnosti imaju posebnu odgovornost i ulogu u tom pogledu.

„Njihove akcije moraju biti u skladu sa međunarodnim standardima ljudskih prava, vođene duhom jedinstva i jednakosti za sve“, naveo je Turk.

Prema njegovim riječima, važno je da Crna Gora pojača odgovornost za govor mržnje.

„Podstičem Vladu da ubrza napore za integraciju ljudskih prava u reformu obrazovanja. Moja kancelarija je spremna da pruži podršku Crnoj Gori u ovoj oblasti“, naveo je Turk.

On je kazao da Crna Gora ima snažno i aktivno civilno društvo koje, ne samo da pruža podršku i usluge onima kojima je to najpotrebnije, već i igra važnu ulogu u zaštiti i promociji univerzalnih ljudskih prava.

„Stoga je od ključne važnosti garantovati im slobodan, otvoren i bezbjedan prostor da nastave da obavljaju svoj važan rad“, naglasio je Turk.

Turk je rekao da su vidjeli pozitivne mjere za jačanje pravnog i strateškog okvira u oblasti slobode medija i zaštite novinara, navodeći da njegova kancelarija i dalje prati slučajeve napada na novinare, kako onlajn tako i oflajn.

Kako je naveo, prošlogodišnji nalog vrhovnog državnog tužioca da se intenziviraju istrage o nasilju nad novinarima bio je veoma važan korak.

„U posljednje vrijeme, kao pozitivan pomak, izrečene su osuđujuće presude u četiri takva slučaja. Međutim, puna odgovornost još nije postignuta u nekim starijim slučajevima, uključujući ubistvo novinara Duška Jovanovića prije više od 20 godina“, istakao je Turk.

Podsjetivši da je Crna Gora 2020. godine legalizovala istopolna partnerstva, Turk je rekao da je u cilju dodatnog unapređenja tog pozitivnog koraka, ohrabrio vlasti da podnesu Skupštini Nacrt zakona o pravnom priznavanju pola na osnovu samoopredeljenja i da ukinu trenutnu praksu sterilizacije.

„Radi zaštite djece, a posebno djevojčica, od suštinskog je značaja usvojiti zakone koji zabranjuju brakove prije navršenih 18 godina“, dodao je Turk.

On je rekao da je na sastancima sa predstavnicima vlasti naglasio važnost postizanja većeg napretka u oblasti tranzicione pravde.

„Nakon godina stagnacije, Crna Gora je usvojila novu Strategiju za istraživanje ratnih zločina, iznova otvorila stare slučajeve ratnih zločina i usvojila zakon koji je već otvorio put za nadoknadu štete žrtvama i njihovim porodicama. Sve su to pozitivni koraci, koji će takođe pomoći u suprotstavljanju revizionističkim tendencijama“, naveo je Turk.

Turk je tokom prve posjete Crnoj Gori od obnove nezavisnosti razgovarao sa predsjednikom države Jakovom Milatovićem, ministrima u Vladi, Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda, predstavnicima parlamenta i civilnog društva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS