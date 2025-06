Tri slobodna dana povodom Kurban bajrama

Podgorica, (MINA) – Neradni dani za zaposlene islamske vjeroispovjesti, radi svetkovanja Kurban bajrama, su petak, subota i nedjelja, saopšteno je iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga.

Oni su kazali da vjernici imaju pravo na plaćeno odsustvo.

“Na osnovu Zakona o svetkovanju vjerskih praznika, vjernici islamske vjeroispovjesti imaju pravo na plaćeno odsustvo, radi svetkovanja vjerskog praznika – Kurban bajrama i to: petak 6. jun, subota 7. jun i nedjelja 8. jun“, rekli su iz Ministarstva.

