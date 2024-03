Traže povlačenje predloga za imenovanje ulice po Pavlu Bulatoviću

Podgorica, (MINA) – Grupa od 23 nevladine organizacije (NVO) pozvala je Demokratsku Crnu Goru da povuče predlog da jedna ulica u Podgorici bude nazvana po Pavlu Bulatoviću, navodeći da će organizovati protest ukoliko se o tom predlogu bude glasalo u Skupštini Glavnog grada.

U saopštenju NVO, navodi se da su u petak uputili apel predsjedniku Demokrata Aleksi Bečiću tražeći da utiče da odbornici te stranke u Skupštini Glavnog grada povuku prijedlog za imenovanje ulice u Podgorici po Pavlu Bulatoviću.

U saopštenju se podsjeća da je Bulatović bio ministar unutrašnjih poslova Crne Gore i ministar odbrane Savezne Republike Jugoslavije za vrijeme ratova devedesetih.

“Naše nevladine organizacije se odlučno protive tom prijedlogu”, navodi se u saopštenju 23 NVO.

U tim NVO, smatraju da bi javno odavanje počasti Bulatoviću značilo glorifikaciju ratnog zločina Deportacije, koji je, kako se dodaje, Bulatović naredio.

“Da bi to nanijelo dodatnu patnju porodicama stradalih žrtava tog zločina i da bi takav čin uvrijedio sve građane i građanke Crne Gore kojima je stalo do pravde”, kaže se u saopštenju.

Suvišno je, kako se dodaje, naglašavati da bi to dodatno podstaklo podjele u društvu i da se ne bi pozitivno odrazilo na dobrosusjedske odnose sa državama u okruženju, ali ni na evropske integracije.

„Najvažnije je da se u ovom kontekstu povede računa o tome kakve uzore ostavljamo budućim generacijama, ako Crnu Goru želimo da sačuvamo od novih ratova, stradanja i zločina”, istakli su iz 23 NVO.

Oni su poručili da će organizovati protest ako se o tom predlogu bude glasalo u Skupštini Glavnog grada.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS