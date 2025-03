Traže besplatne NIFTY testove za sve trudnice

Podgorica, (MINA) – Fondacija „I ja imam pravo da budem mama“ predala je u Skupštini Crne Gore inicijativu za besplatne NIFTY prenatalne testove za sve trudnice.

Iz te Fondacije kazali su da su u radu sa predsjednicom Demosa Ksenijom Milović, inicijativu predali u petak.

“Ovu inicijativu odmah je podržala i prihvatila se daljeg rada na njenoj realizaciji poslanica Demokrata Anđela Vojinović, prepoznajući važnost ovog predloga za trudnice i porodice u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju Fondacije.

Oni su naveli da je inicijativa važna jer neinvazivni prenatalni testovi, poput NIFTY testa, predstavljaju najsavremeniji i najpouzdaniji način za rano otkrivanje hromozomskih anomalija kod fetusa, uključujući Daunov, Edvardsov i Patauov sindrom.

“Ovi testovi su značajno precizniji od standardnih biohemijskih skrininga i eliminišu potrebu za rizičnim invazivnim procedurama poput amniocentese”, navodi se u saopštenju.

Iz Fondacije su kazali da predložena izmjena zakona omogućava besplatne neinvazivne prenatalne testove (NIPT), uključujući NIFTY test, za sve trudnice u Crnoj Gori, bez obzira na starosnu dob i medicinsku indikaciju.

Kako se dodaje, testovi bi se u potpunosti finansirali iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Navodi se da se inicijativom propisuje da NIFTY test ne podliježe prethodnom odobrenju Fonda za zdravstveno osiguranje, već se smatra dijagnostičkom procedurom od posebnog značaja, čime se olakšava dostupnost svim trudnicama.

“Ovim predlogom nastavljamo borbu za prava žena i porodica, osiguravajući da sve trudnice u Crnoj Gori dobiju besplatno neinvazivno prenatalno testiranje”, kaže se u saopštenju.

Iz Fondacije su, govoreći o finansijskim aspektima i dugoročnoj koristi, kazali da trenutno, trudnice u Crnoj Gori koje žele da urade NIFTY test moraju da plate oko 400 EUR, što ga čini nedostupnim mnogim porodicama.

“Osigurava se rana i precizna detekcija genetskih anomalija, pružajući roditeljima sigurnost i pravovremene informacije o zdravlju bebe. Smanjuje se potreba za invazivnim testovima (amniocenteza), koji nose rizik od pobačaja”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da se i dugoročno rasterećuje zdravstveni sistem, jer se omogućava bolje planiranje i pravovremena medicinska intervencija.

Iz Fondacije su pozvali Ministarstvo zdravlja, poslanike Skupštine i sve relevantne institucije da podrže inicijativu i time doprinesu stvaranju sigurnijeg i zdravijeg društva.

“Takođe, pozivamo sve građane, buduće roditelje i ljekare da podrže našu inicijativu i pridruže se kampanji za besplatne NIFTY testove”, kaže se u saopštenju.

